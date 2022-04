CHAPLIN CIRCUS SHOW  DU 15 AVRIL AU 1ER MAI 2022

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le chapiteau de cirque est de retour dans le parc de Chaplin’s World avec un nouveau spectacle pour petits et grands !

Pendant deux semaines, acrobates, clowns, animations et gourmandises, animeront le musée.

ACROBATIES ET CABRIOLES AU PROGRAMME!

Laissez-vous emporter par la magie de la musique live et les différents numéros de jonglages et acrobaties. Un voyage à travers les musiques les plus emblématiques de Charlie Chaplin avec un accent spécifique sur les scènes les plus mémorables du film « Le Kid ».



Un tout nouveau spectacle rempli d’émotions et de poésie.

PROGRAMMATION DU SPECTACLE DE CIRQUE

– Horaires de spectacle : 11h00, 14h00, 16h00.

– Durée du spectacle : 40 minutes env.

– Pas de spectacle les mardis 19 et 26 avril. Jour de repos pour les artistes !

Nombre de places limité par représentation, sans réservation.

En collaboration avec l’École de cirque l’Alchimie

Lieu: Chapiteau dans le Parc de Chaplin’s World.

ATTRACTIONS POUR LES ENFANTS Dans une ambiance de cirque des années 1920, les visiteurs pourront s’essayer aux arts du cirque dans le parc du musée : assiettes chinoises, chamboule-tout, jonglage ou encore houla hop les y attendront. Enfin, des gourmandises foraines parfumeront les chapiteaux, pour satisfaire les plus gourmands.Activités incluses dans le billet d’entrée. POUR FAIRE ENCORE PLUS LA FÊTE Pour prolonger l’ambiance festive, vous retrouverez des déambulations d’artistes de cirque dans les allées du parc, à différents moments de la journée, prêts à vous émerveiller ! ACHETER MES BILLETS

PRENEZ DE LA HAUTEUR

SAMEDI 16 ET VENDREDI 29 AVRIL

La montgolfière de Chaplin’s World fait aussi son grand retour dans le parc du musée.

Pour un moment de légèreté, prenez place dans la nacelle de la montgolfière de Chaplin’s World pour un vol statique. La vue sur la Riviera vaudoise est à couper le souffle.

– Dates des vols : samedi 16 et vendredi 29 avril 2022

– Horaire des vols : de 10h00 à 17h00

– Prix des vols : CHF 10.- / personne

– Capacité : 4 personnes par vol

– Durée approx. : 10 minutes

Le billet pour le vol en montgolfière est vendu sur place et ne peut pas être réservé à l’avance.

Risque de temps d’attente en fonction de la fréquentation.

La Direction se réserve le droit d’annuler les vols de la montgolfière pour des raisons météorologiques ou de sécurité.

DIFFUSION DU « KID » SOUS CHAPITEAU

MARDI 19 ET 26 AVRIL

Vous pourrez assister à la projection du film « Le Kid » sous le chapiteau de cirque et revivre sur grand écran l’émotion de ce film emblématique.

– Lieu : Chapiteau du cirque

– Dates : mardi 19 et mardi 26 avril 2022

– Horaires de projection : 11h00 et 15h00

– Durée: 50 min

– Film muet avec sous-titres en français

Inclus dans le billet d’entrée.

Nombre de place limité par projection, sans réservation.

Pas de spectacle de cirque à ces dates.