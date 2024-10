Charlie Cox, Andy Serkis et bien d’autres au casting vocal anglais de Clair Obscur: Expedition 33

Partager Facebook

Cette nouvelle vidéo, pleine d’émotions, lève le voile sur les principaux personnages au cœur de l’aventure Expedition 33, prévue pour le printemps 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S (disponible day one sur le Xbox Game Pass) et PC. Aux côtés de ces membres héroïques de l’Expédition, qui cherchent à détruire la Peintresse pour libérer l’humanité de ce cycle de mort, vous rencontrerez de mystérieux étrangers, parfois dangereux, dont les motivations peuvent parfois entrer en conflit avec les vôtres.

Expedition 33 offre un casting vocal incroyable, constellé de talents liés à l’industrie du jeu vidéo et du cinéma qui insufflent un maximum de vie dans les personnages et l’univers du jeu :

Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Stardust) est Gustave, un ingénieur dévoué et plein de ressources qui consacre sa dernière année d’existence à tenter de vaincre La Peintresse pour assurer un futur aux enfants de Lumière.

Jennifer English (Baldur's Gate III, Elden Ring) incarne Maelle, un personnage timide et solitaire qui voit l'Expédition comme sa chance d'explorer le monde au-delà de Lumière et de forger sa propre destinée.

Kirsty Rider (The Sandman, Sifu) est Lune, une mage passionnée et érudite qui cherche à percer le mystère de la Peintresse. Elle est chargée de tracer le chemin à suivre pour l'Expédition.

Shala Nyx (The Old Guard, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty) incarne Sciel, une guerrière sereine et joyeuse qui a depuis longtemps accepté la brutalité du monde. Sciel n'est pas perturbée par la perspective de l'échec et s'abandonne complètement à la cause de l'Expédition.

Andy Serkis (The Lord of the Rings, Black Panther) est Renoir, un homme passionné et énergique conscient du fait que la victoire demande des sacrifices. Il est prêt à en payer le prix.

Ben Starr (FINAL FANTASY XVI, Warframe: 1999) incarne Verso, un personnage dangereux aux origines inconnues qui suit l'Expédition de près.

Sans oublier Rich Keeble (Good Omens), Devora Wilde (Baldur's Gate III), Tracy Wiles (Baldur's Gate III) et Maxence Cazorla (Ineffable) dans des rôles encore non annoncés.

Expedition 33 vous invite à traverser des paysages époustouflants au long d’un périple haletant sur les traces de la Peintresse. Grâce à des mécaniques de déplacement dynamique permettant d’escalader rapidement des terrains impossibles et de franchir d’immenses gouffres, il sera possible d’explorer un monde richement détaillé et rempli de trésors, armes et ennemis immenses. Le système de combat innovant, au tour par tour, demande un certain sens du timing pour réaliser les attaques les plus puissantes mais aussi esquiver, parer ou contrer les attaques ennemies. La survie de votre espèce est à ce prix.