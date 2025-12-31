ChatGPT se transforme en centre de contrôle des applications

Partager Facebook

Avec l’arrivée d’intégrations directes de services tiers, OpenAI fait franchir un cap à son assistant conversationnel. Voyage, musique, achats ou formation peuvent désormais être pilotés depuis une seule interface.

L’écosystème de OpenAI amorce une étape déterminante avec l’introduction d’intégrations applicatives directement au sein de ChatGPT. Désormais, l’assistant conversationnel peut se connecter à plusieurs services grand public afin de passer du simple échange textuel à une capacité d’action concrète. L’ambition affichée est limpide : faire de ChatGPT un véritable tableau de bord central, apte à coordonner des usages aussi variés que la musique, les déplacements, le commerce en ligne ou l’apprentissage numérique. Cette évolution esquisse une nouvelle manière d’interagir avec les plateformes, fondée sur des commandes naturelles et contextualisées, au détriment des allers-retours traditionnels entre applications distinctes.

Une mise en place fluide, sous surveillance de la confidentialité

L’activation de ces connexions repose sur une logique volontairement épurée. Une fois connecté à son compte ChatGPT, l’utilisateur peut simplement mentionner le service souhaité dans sa requête afin d’initier l’association. Une autre voie existe via les paramètres, dans une section dédiée aux applications et connecteurs, qui regroupe l’ensemble des services compatibles. Cette centralisation vise à limiter les frictions habituelles liées à la synchronisation d’outils numériques.

Ce confort d’usage s’accompagne toutefois d’enjeux sensibles en matière de données personnelles. En autorisant l’intégration, l’utilisateur consent à un partage d’informations — historique d’écoute, préférences d’achat ou données de recherche — nécessaires au fonctionnement du service. La prudence reste donc de mise, même si chaque connexion peut être révoquée à tout moment depuis les réglages.

Voyager, se loger et explorer grâce à des recommandations guidées

Dans le domaine du voyage, Booking.com et Expedia occupent une place de choix. Le premier facilite l’identification d’hébergements répondant à des critères précis — budget, dates ou contraintes logistiques — tandis que le second étend la recherche aux vols et aux hôtels, sans quitter le fil de la conversation. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une lecture synthétique et contextualisée des options, avant de finaliser sa réservation sur la plateforme concernée.

Dans un registre connexe, Zillow simplifie la prospection immobilière. Quartier, prix ou surface peuvent être formulés en langage naturel, accélérant l’exploration d’un marché souvent jugé complexe et fragmenté.

Création, formation et productivité au premier plan

Les usages créatifs trouvent également leur place avec l’intégration de Canva. ChatGPT peut proposer des esquisses de présentations, d’affiches ou de contenus destinés aux réseaux sociaux. Bien qu’imparfaites, ces bases visuelles constituent un point de départ exploitable avant affinage manuel. Figma s’inscrit dans une logique similaire, orientée vers la conception de diagrammes, la modélisation de processus ou l’élaboration de feuilles de route.

Sur le terrain de l’apprentissage, Coursera permet à l’assistant de recommander des formations adaptées au niveau et aux objectifs exprimés. Comparaisons, synthèses de contenus et critères pratiques sont condensés en quelques échanges, facilitant des choix souvent chronophages.

Divertissement, achats et mobilité intégrés au dialogue

Côté divertissement, Spotify illustre le potentiel de personnalisation de ces intégrations. Création de playlists, recommandations musicales ou gestion de la bibliothèque se pilotent par de simples instructions textuelles, en phase avec l’humeur ou les habitudes de l’utilisateur.

Les usages commerciaux ne sont pas en reste. DoorDash et Target introduisent une logique de panier intelligent : planification de repas, suggestions de produits ou idées cadeaux peuvent être préparées dans la conversation avant validation sur l’application dédiée. Uber et Uber Eats complètent cet ensemble en facilitant déplacements et commandes de repas, malgré certaines limites encore présentes, notamment selon les zones géographiques.

Un déploiement progressif aux ambitions élargies

Pour l’heure, ces intégrations sont cantonnées à l’Amérique du Nord. OpenAI prévoit toutefois d’enrichir progressivement la liste des partenaires, avec l’arrivée annoncée d’acteurs supplémentaires du paiement, de la restauration et du commerce. Une stratégie qui renforce la vision d’un assistant universel, omniprésent dans la vie numérique, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur l’équilibre entre confort d’usage, centralisation des services et maîtrise des données personnelles.