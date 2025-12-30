Silent Hill entre dans une nouvelle ère : Konami vise désormais un jeu par an

Partager Facebook

Longtemps laissée en sommeil, la franchise culte du survival horror s’apprête à adopter un rythme de parution annuel. Une ambition assumée par Konami, qui entend transformer la récente résurrection de Silent Hill en stratégie durable.

La saga Silent Hill s’apprête à changer radicalement de statut. Longtemps considérée comme moribonde, la licence culte du survival horror est désormais appelée à devenir une production régulière. Konami a en effet confirmé son intention d’inscrire la franchise dans un rythme de parution annuel — une annonce qui surprend au regard de la traversée du désert qu’a connue la série durant la décennie écoulée. Entre 2012 et 2023, les amateurs n’avaient eu pour seul réconfort que P.T., expérience aussi marquante qu’éphémère, dans un paysage créatif largement abandonné.

À première vue, cette déclaration pourrait sembler n’être qu’une confirmation tardive d’une stratégie déjà amorcée. Depuis 2023, Konami a multiplié les signaux forts avec un triptyque ambitieux : Silent Hill: Ascension, le remake de Silent Hill 2 en 2024, puis Silent Hill f en 2025. Beaucoup imaginaient alors une relance ponctuelle, suivie d’un retour à un rythme plus mesuré. Il n’en sera rien. L’éditeur japonais affiche désormais des ambitions bien plus structurantes pour l’avenir de la licence.

Cette orientation a été confirmée par le producteur Motoi Okamoto dans les colonnes de Famitsu, publication de référence au Japon. Dans un dossier réunissant les réponses de 171 développeurs à propos de leurs objectifs pour 2026, Okamoto a livré une déclaration particulièrement éclairante sur la feuille de route de Silent Hill.

Selon lui, la sortie successive de Silent Hill 2 à l’automne 2024 puis de Silent Hill f en septembre 2025 a permis de replacer durablement la franchise sur les rails. L’objectif affiché est désormais clair : maintenir une cadence d’environ un titre par an, en incluant aussi bien les projets déjà annoncés que ceux encore tenus secrets. Le producteur tempère toutefois cette ambition en reconnaissant que sa concrétisation dépendra de nombreux facteurs, laissant entendre que des interruptions ponctuelles ne sont pas à exclure.

La mention explicite de jeux non dévoilés n’a pas manqué d’enflammer l’imagination des fans, toujours friands de projets mystérieux conservés dans l’ombre des studios. Sur les réseaux sociaux, l’enthousiasme se mêle cependant à une certaine prudence. Plusieurs voix s’interrogent sur les risques inhérents à une telle stratégie : une franchise aussi singulière que Silent Hill peut-elle réellement supporter un rythme annuel sans perdre son identité ? L’exemple de Call of Duty, dont la régularité a parfois été critiquée pour son impact sur la qualité créative, revient fréquemment dans les débats.

À ces préoccupations s’ajoutent des inquiétudes légitimes concernant les conditions de travail des équipes de développement. Le crunch et la pression permanente sont des réalités largement documentées dans l’industrie du jeu vidéo. Une production soutenue, si elle n’est pas rigoureusement encadrée, pourrait fragiliser les studios et nuire à la finition des projets.

Pour autant, une large partie de la communauté se réjouit de voir renaître avec une telle vigueur une série longtemps reléguée au rang de vestige du survival horror. Le remake de Silent Hill 2 a été salué pour sa qualité et son respect de l’œuvre originale, tandis que Silent Hill f a également bénéficié d’un accueil critique favorable. Ces premières réussites témoignent d’un investissement conséquent de la part de Konami et d’une volonté manifeste de redonner à la licence ses lettres de noblesse.

Reste désormais à transformer cette résurrection en succès durable. La stratégie annuelle ne pourra porter ses fruits qu’à condition de préserver le niveau d’exigence établi par les dernières productions. Un affaiblissement qualitatif risquerait de dissiper rapidement l’enthousiasme retrouvé après des années de silence. À l’inverse, si l’équilibre est maintenu, Silent Hill pourrait bien passer du statut de franchise fantôme à celui de pilier commercial et créatif du catalogue de Konami.