CHERY fait son entrée en Suisse avec la famille de SUV TIGGO

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CHERY célèbre son lancement officiel sur le marché suisse en présentant la famille TIGGO au JED à Schlieren. Du SUV compact hybride intégral au SUV hybride rechargeable à sept places et à transmission intégrale, la marque propose des véhicules répondant à différents besoins de mobilité, notamment ceux des familles. Sa promesse « For Family » place l’espace, la sécurité et les technologies utiles au quotidien au cœur de son offre. Importatrice officielle, Luxi Motors AG assure la distribution et le développement du réseau suisse de concessionnaires et de service après-vente. Les véhicules seront disponibles dans les prochains jours sur dix sites en Suisse. Les prix de la famille TIGGO débutent à CHF 27’990 pour le TIGGO 4 hybride intégral.

Environ 180 invités, parmi lesquels des représentants des médias, des influenceurs et des concessionnaires, ont participé à la première suisse. La présentation des quatre modèles TIGGO constituait le temps fort de l’événement. La marque a également dévoilé les prix suisses et ses projets de développement sur le marché domestique. Lors des premiers essais, les invités ont pu découvrir les véhicules sur les routes suisses et se faire leur propre idée de leur comportement routier et de leur niveau de confort. Des activités destinées aux enfants ont aussi donné une dimension concrète à la promesse « For Family » pendant l’événement.

Quatre modèles sont disponibles dès le lancement commercial en Suisse. Le TIGGO 4 compact à motorisation hybride intégrale ouvre la gamme. Pour le TIGGO 7 à cinq places, les clients ont le choix entre une motorisation hybride intégrale (HEV) et hybride rechargeable (PHEV). Le TIGGO 8 et le TIGGO 9 à transmission intégrale complètent l’offre avec deux SUV hybrides rechargeables à sept places.

Une nouvelle marque sur le marché suisse, forte d’une longue expérience internationale

Si CHERY est un nouveau nom pour les clients suisses, la marque fondée en 1997 bénéficie de près de trois décennies d’expérience à l’international. Elle appartient à CHERY Group, premier exportateur chinois de voitures particulières depuis 23 années consécutives, dont les produits sont présents dans plus de 120 pays et régions. Le groupe renforce également son implantation en Europe. En avril 2026, il a ouvert à Barcelone un centre européen des opérations chargé de coordonner ses activités en Europe, ainsi qu’un institut de recherche et développement consacré aux véhicules électrifiés et à la mobilité intelligente.

Le lancement sur le marché suisse représente une étape importante dans la poursuite de notre développement en Europe. Avec la famille TIGGO, nous montrons comment notre promesse ‹ For Family › se traduit concrètement dans nos produits : véhicules de différentes dimensions, motorisations électrifiées et technologies qui contribuent à la sécurité et au confort au quotidien. Avec Luxi Motors AG, nous souhaitons implanter durablement la marque en Suisse. Zhu Shaodong, vice-président exécutif de CHERY International, CEO de la région UE et CEO de la marque CHERY

« For Family » : interaction entre espace, sécurité et technologie

Au quotidien, un véhicule doit répondre à différents besoins : trajet professionnel, voyage à plusieurs, transport d’achats ou de matériel de loisirs ou encore longs trajets. CHERY tient compte de ces usages dans le développement de ses véhicules. La promesse « For Family » repose sur trois piliers : l’espace (« Space. For Family »), la sécurité (« Safety. For Family ») et les technologies qui facilitent la conduite et l’utilisation du véhicule (« Technology. For Family »). Ces qualités profitent aux familles comme aux personnes qui voyagent seules, à deux, entre amis ou pour des raisons professionnelles.

Les quatre modèles sont proposés dans une seule finition, qui inclut un équipement complet. Les aides à la conduite, l’infodivertissement et les fonctions de confort sont inclus de série. Plusieurs teintes de carrosserie sont disponibles, ainsi que différentes couleurs d’intérieur selon le modèle. Il n’est donc pas nécessaire de composer des packs d’équipements supplémentaires.

TIGGO 4 : un premier SUV hybride de qualité pour les jeunes familles

Modèle compact d’entrée de gamme, le TIGGO 4 privilégie l’économie d’utilisation, la simplicité et un équipement moderne. Avec une longueur de 4,32 mètres, il facilite la conduite et le stationnement en ville, tout en offrant cinq places. Un moteur essence de 1,5 litre et un moteur électrique développent une puissance cumulée de 120 kW (163 ch). Aucune recharge externe n’est nécessaire et l’autonomie peut atteindre 950 kilomètres avec un plein. L’équipement de série comprend notamment le freinage d’urgence automatique, un régulateur de vitesse adaptatif avec assistant embouteillages, la détection d’angle mort et une caméra panoramique 360° HD. Deux écrans de 12,3 pouces et des sièges avant chauffants complètent cette dotation.

Le TIGGO 4 HEV est disponible en Suisse à partir de CHF 27’990, TVA incluse.