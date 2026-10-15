Le plein de pains pour un grand festin : Acornia: Mirror Worlds offre un premier aperçu de son gameplay

Cédric 15 octobre 2026 Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Acornia: Mirror Worlds sortira sur Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2027. Mais il est d’ores et déjà possible de profiter d’un savoureux premier aperçu d’une boucle de gameplay complète : suivez Alva, entre ombre et lumière, dans nos mondes miroirs d’Acornia ! 

La pâtisserie, les premiers étages du donjon, un combat de boss, l’agriculture, l’automatisation, la cuisine, l’artisanat et même la décoration de l’ancienne échoppe familiale : voilà un tour du propriétaire complet ! 

Acornia: Mirror Worlds mélange cuisson et baston : vous tenez une pâtisserie dans une dimension et combattez des esprits en colère dans l’autre. Votre pouvoir spécial ? Bourrer vos abajoues sans fond de friandises, pour les servir ou les balancer sur les ennemis ! 

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