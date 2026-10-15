Le plein de pains pour un grand festin : Acornia: Mirror Worlds offre un premier aperçu de son gameplay

Acornia: Mirror Worlds sortira sur Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2027. Mais il est d’ores et déjà possible de profiter d’un savoureux premier aperçu d’une boucle de gameplay complète : suivez Alva, entre ombre et lumière, dans nos mondes miroirs d’Acornia !
La pâtisserie, les premiers étages du donjon, un combat de boss, l’agriculture, l’automatisation, la cuisine, l’artisanat et même la décoration de l’ancienne échoppe familiale : voilà un tour du propriétaire complet !
Acornia: Mirror Worlds mélange cuisson et baston : vous tenez une pâtisserie dans une dimension et combattez des esprits en colère dans l’autre. Votre pouvoir spécial ? Bourrer vos abajoues sans fond de friandises, pour les servir ou les balancer sur les ennemis !
Neuf ans après sa présentation, le Tesla Roadster revient avec des performances spectaculaires. Elon Musk revendique un 0 à 96 km/h en 0,81 seconde grâce à des propulseurs à air comprimé, capables également de faire décoller la supercar électrique. Décliné en trois versions, Performance, Thrust et Rocket, le Roadster promet plus de 480 km d'autonomie et une production en 2028. Les réservations débuteraient à 50 000 euros, sans prix définitif annoncé.
Google transforme le Play Store en ouvrant une bibliothèque privée aux applications Android créées par intelligence artificielle. Grâce au vibe coding et à Google AI Studio, les utilisateurs peuvent concevoir et installer leurs propres logiciels sans programmer ni payer les frais d'inscription développeur. D'abord réservée aux adultes sur certains marchés, cette nouveauté simplifie la création d'applications et prépare leur partage avec les proches.