Samsung Galaxy Glasses : les premières lunettes connectées se dévoilent avant leur lancement

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Samsung préparerait ses premières lunettes intelligentes avec une puce Snapdragon AR1 Gen 1, une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K et une autonomie cumulée annoncée de 72 heures. Leur commercialisation pourrait intervenir dès novembre 2026.

Samsung s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie consacrée aux technologies immersives. Le constructeur sud-coréen préparerait le lancement de ses premières lunettes connectées, un dispositif associant intelligence embarquée, capture vidéo haute définition et esthétique particulièrement soignée. Selon de nouvelles indiscrétions, ces accessoires intelligents bénéficieraient d’une puce Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, d’un capteur photo de 12 mégapixels et d’une autonomie pouvant atteindre 72 heures avec leur étui de recharge. Développées en collaboration avec Gentle Monster et Warby Parker, ces lunettes pourraient être commercialisées dès novembre 2026, dans un premier temps aux États-Unis et en Corée du Sud.

Samsung accélère son offensive sur le marché des lunettes connectées

Après avoir consolidé sa présence sur le marché des smartphones, des montres intelligentes et des accessoires connectés, Samsung entend désormais élargir son écosystème aux nouvelles générations de dispositifs portables dédiés aux interactions numériques.

Le constructeur sud-coréen travaillerait ainsi activement au lancement de ses premières lunettes intelligentes, avec l’ambition de s’imposer sur un segment encore émergent, mais particulièrement stratégique pour l’avenir de l’informatique personnelle.

Alors que les technologies de réalité augmentée et de réalité étendue suscitent un intérêt croissant, Samsung semble privilégier une approche relativement discrète, reposant sur des lunettes dont l’apparence se rapprocherait davantage de montures traditionnelles que de casques immersifs encombrants.

De récentes informations ayant circulé en amont de leur présentation officielle permettent désormais d’entrevoir les principales caractéristiques techniques et esthétiques de ce futur produit.

L’objectif serait de proposer un accessoire suffisamment léger pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée, tout en intégrant des fonctionnalités de communication, de photographie et de divertissement.

Cette orientation placerait directement Samsung face aux acteurs déjà présents sur le marché des lunettes connectées, où la simplicité d’utilisation et l’intégration des technologies dans des accessoires du quotidien constituent des arguments essentiels.

Des lunettes intelligentes de seulement 41 grammes

La légèreté représenterait l’un des principaux atouts du futur dispositif de Samsung.

Selon les caractéristiques évoquées par les récentes fuites, ces lunettes connectées afficheraient un poids d’environ 41 grammes lorsqu’elles sont équipées de verres standards.

Une valeur particulièrement intéressante pour un appareil embarquant plusieurs composants électroniques, et qui pourrait lui permettre de se distinguer de certains modèles concurrents dépassant les 50 grammes.

Cette recherche de compacité répond à un impératif fondamental : garantir un confort suffisant pour permettre une utilisation prolongée, sans provoquer la fatigue généralement associée aux accessoires trop lourds.

Samsung chercherait ainsi à concilier les contraintes de miniaturisation avec les exigences ergonomiques d’un produit destiné à être porté quotidiennement.

Le constructeur miserait également sur une répartition équilibrée des composants, afin de préserver l’apparence et les proportions de lunettes classiques.

Si ces informations se confirment, cette conception pourrait constituer un argument commercial important auprès des utilisateurs recherchant des fonctionnalités connectées sans renoncer au confort ni à la discrétion.

Snapdragon AR1 Gen 1, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage

Sur le plan matériel, les premières lunettes connectées Samsung reposeraient sur la plateforme Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, une puce spécifiquement conçue pour les accessoires intelligents de nouvelle génération.

Cette architecture vise à prendre en charge les traitements liés à la photographie, à la vidéo et aux interactions numériques, tout en maintenant une consommation énergétique adaptée aux contraintes d’un appareil miniature.

Le processeur serait accompagné de 2 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage interne.

Cette configuration devrait permettre d’assurer le fonctionnement des principales fonctionnalités embarquées, notamment l’enregistrement de contenus multimédias et certaines opérations de traitement des données.

La présence d’un espace de stockage intégré pourrait également faciliter la conservation temporaire de photographies et de séquences vidéo, avant leur éventuel transfert vers un smartphone ou un autre appareil compatible.

Il reste toutefois à déterminer quelles fonctions seront exécutées directement sur les lunettes et lesquelles nécessiteront une connexion avec un terminal externe.

L’architecture logicielle, les possibilités d’intégration avec les smartphones Galaxy et les éventuelles fonctionnalités d’intelligence artificielle n’ont pas encore été détaillées.

Une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K

La photographie et la vidéo devraient occuper une place importante dans l’expérience proposée par les lunettes intelligentes de Samsung.

Le dispositif intégrerait un capteur photo de 12 mégapixels, capable d’enregistrer des séquences vidéo en définition 3K à une cadence de 30 images par seconde.

Une telle configuration permettrait de capturer des scènes du quotidien directement depuis le point de vue de l’utilisateur, sans avoir à sortir son smartphone.

Cette approche pourrait notamment séduire les amateurs de voyages, les créateurs de contenus et les utilisateurs souhaitant immortaliser spontanément certaines situations.

L’enregistrement mains libres constitue en effet l’un des usages les plus caractéristiques de cette catégorie de produits, particulièrement lorsque la compacité et la rapidité d’accès sont privilégiées.

Les lunettes embarqueraient également des haut-parleurs à conception ouverte, permettant d’écouter de la musique ou de participer à des conversations téléphoniques sans recourir à des écouteurs traditionnels.

Plusieurs microphones viendraient compléter cet équipement afin de faciliter la captation de la voix lors des appels et des interactions avec les fonctions connectées.

Cette architecture audio devrait permettre de conserver une certaine perception de l’environnement extérieur, un aspect important pour un appareil susceptible d’être utilisé en déplacement.

La qualité réelle des enregistrements, les performances des microphones dans les environnements bruyants et les possibilités de traitement logiciel devront néanmoins être évaluées lors de futurs essais.

Jusqu’à 72 heures d’autonomie grâce à l’étui de recharge

L’endurance énergétique constituerait un autre argument majeur des futures lunettes connectées de Samsung.

Les informations disponibles évoquent une autonomie cumulée pouvant atteindre 72 heures grâce à l’étui de recharge fourni avec l’appareil.

Cette durée correspondrait donc à l’utilisation des lunettes accompagnées de leur boîtier de charge, et non nécessairement à leur fonctionnement continu sur une seule recharge.

L’étui permettrait de restaurer régulièrement l’énergie disponible, selon un principe comparable à celui des écouteurs sans fil.

Une telle solution pourrait faciliter l’utilisation quotidienne du dispositif, notamment lors des déplacements professionnels, des voyages ou des journées prolongées à l’extérieur.

Il faudra cependant attendre les données officielles pour connaître l’autonomie des lunettes elles-mêmes, la capacité de leurs batteries et le nombre de recharges supplémentaires offert par l’étui.

Les performances énergétiques dépendront également de l’intensité des usages, particulièrement lors des enregistrements vidéo ou de l’utilisation prolongée des fonctions audio.

Gentle Monster : Samsung mise sur la mode et six montures distinctes

Au-delà de leurs caractéristiques techniques, les lunettes intelligentes de Samsung devraient bénéficier d’une attention particulière portée au design.

Le constructeur se serait associé à Gentle Monster, marque sud-coréenne reconnue pour ses créations optiques au caractère affirmé, afin de développer une gamme capable de séduire un public sensible aux tendances vestimentaires.

Cette collaboration donnerait naissance à six montures différentes, déclinées en un total pouvant atteindre seize variantes.

Les utilisateurs pourraient ainsi choisir entre plusieurs silhouettes, depuis les montures carrées relativement classiques jusqu’aux modèles arrondis, en passant par des formes ovales particulièrement fines.

Certaines déclinaisons adopteraient également une esthétique œil-de-chat, caractérisée par des lignes plus audacieuses et une identité visuelle distinctive.

La palette de coloris comprendrait notamment des finitions noires, bordeaux et crème.

Les verres seraient quant à eux proposés dans différentes teintes, parmi lesquelles le transparent, le bleu clair, le marron et le gris.

Cette diversité esthétique témoigne d’une volonté de ne pas cantonner les lunettes connectées à leur seule dimension technologique.

Samsung chercherait au contraire à en faire de véritables accessoires de mode, susceptibles de s’intégrer naturellement aux habitudes vestimentaires de leurs propriétaires.

L’association avec Gentle Monster pourrait ainsi contribuer à élargir l’attrait du produit au-delà des seuls passionnés de nouvelles technologies.

Warby Parker : trois modèles exclusifs pour le marché américain

Samsung préparerait parallèlement une seconde collaboration stratégique avec Warby Parker, enseigne américaine spécialisée dans la distribution de lunettes et de produits optiques.

Ce partenariat viserait principalement le marché des États-Unis, avec trois modèles exclusifs baptisés Alden, Reid et Wren.

Les deux premières montures seraient notamment proposées dans des finitions vert pin et brun rougeâtre, tandis que la troisième adopterait un noir profond, privilégiant une esthétique plus intemporelle.

Cette gamme devrait également offrir plusieurs possibilités de personnalisation, avec des verres correcteurs ou solaires adaptés aux besoins des utilisateurs.

L’intégration de corrections optiques représenterait un élément essentiel pour favoriser l’adoption de lunettes connectées auprès du grand public.

Plutôt que d’imposer le port d’un accessoire supplémentaire, Samsung chercherait ainsi à proposer un dispositif susceptible de remplacer les lunettes traditionnelles de certains utilisateurs.

Warby Parker assurerait la commercialisation de ces modèles par l’intermédiaire de sa plateforme de vente en ligne.

Les acheteurs pourraient notamment profiter des outils d’essayage virtuel proposés par l’enseigne afin de sélectionner une monture adaptée à leur visage.

Cette stratégie de distribution permettrait à Samsung de s’appuyer sur l’expertise d’un acteur déjà implanté dans l’univers de l’optique, tout en facilitant l’accès à des produits nécessitant parfois une adaptation personnalisée.

Une commercialisation envisagée en novembre 2026

Si les dernières indiscrétions se confirment, Samsung pourrait officialiser et commercialiser ses premières lunettes connectées dès le mois de novembre 2026.

Le lancement serait initialement limité à deux marchés stratégiques : les États-Unis et la Corée du Sud.

Cette approche progressive permettrait au constructeur d’évaluer l’accueil réservé à son nouveau produit avant d’envisager une éventuelle extension géographique.

Les lunettes devraient être proposées dans certaines boutiques physiques de Samsung, ainsi que sur les plateformes commerciales de ses partenaires optiques.

Aucune information tarifaire fiable n’a encore été communiquée.

Le positionnement commercial demeure donc incertain, notamment face à des accessoires concurrents qui cherchent eux aussi à combiner fonctionnalités intelligentes, design soigné et confort quotidien.

La disponibilité européenne, et plus particulièrement une éventuelle commercialisation en Suisse, reste également à confirmer.

Samsung peut-il s’imposer face aux lunettes connectées concurrentes ?

Avec ce projet, Samsung semble vouloir aborder le marché des lunettes intelligentes par une stratégie fondée sur trois piliers : la légèreté, les fonctionnalités multimédias et l’intégration esthétique.

La présence d’une puce Snapdragon AR1 Gen 1, d’une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K et d’une autonomie cumulée annoncée de 72 heures pourrait constituer une base technique intéressante.

Les collaborations avec Gentle Monster et Warby Parker témoignent également de l’importance accordée au design et à l’adaptation des montures aux besoins du grand public.

Reste toutefois une question essentielle : quelles fonctionnalités différencieront réellement ces lunettes des produits déjà disponibles sur le marché ?

Les informations révélées jusqu’à présent concernent principalement la photographie, l’audio, la connectivité et l’ergonomie. Elles ne permettent pas encore de confirmer la présence d’un système d’affichage intégré aux verres ou de véritables fonctions de réalité augmentée visuelle.

Cette distinction sera déterminante pour comprendre le positionnement du dispositif, entre lunettes connectées multimédias et équipement de réalité étendue.

Samsung devra également convaincre sur la qualité de son environnement logiciel, la gestion des données personnelles, la compatibilité avec les smartphones et la pertinence des usages proposés.

Si le constructeur parvient à réunir ces différents éléments dans un produit confortable, esthétique et commercialement accessible, ses premières lunettes intelligentes pourraient représenter une nouvelle étape importante dans l’évolution de son écosystème Galaxy.

En attendant une présentation officielle, les caractéristiques évoquées demeurent néanmoins à considérer avec prudence. Le lancement annoncé pour novembre 2026 pourrait prochainement permettre de distinguer les ambitions réelles de Samsung des nombreuses spéculations entourant ce futur accessoire connecté.