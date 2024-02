Children of the Sun sortira sur PC en 2024

Déterminée à détruire LA SECTE qui a ruiné sa vie, LA FILLE ne peut tirer qu’une seule balle par niveau. Ce projectile unique peut néanmoins poursuivre sa route assassine après impact pour accomplir de nouveaux exploits balistiques meurtriers qui défient les lois de la pesanteur, comme contourner des obstacles et fracasser des armures.

Une seule balle, c’est tout ce dont vous avez besoin.

Children of the Sun mélange sniping, infiltration et résolution d’énigmes. Faites preuve de vitesse, de créativité et de précision dans cette vendetta contre les forces occultes de LA SECTE et leur mystérieuse tête pensante, le redoutable LEADER. La chasse est ouverte.

Une balle bien placée à la fois, démantelez LA SECTE pour découvrir son passé trouble et les crimes haineux qu’elle a commis au nom du LEADER, mais aussi l’histoire déchirante de LA FILLE.

Children of the Sun est mortellement rejouable, avec un système de scoring et de classements en ligne qui vous encourage à expérimenter chaque niveau de manière à optimiser vos timings, vos routines et votre précision. LA SECTE ne verra jamais la mort venir.