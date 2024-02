The Tribe Must Survive: confirme sa démo gratuite pour le Steam Néo Fest

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après avoir récemment annoncé que The Tribe Must Survive sortira en accès anticipé le 22 février, le studio Walking Tree Games GmbH et l’éditeur Starbreeze Entertainment dévoilent que le titre proposera une démo gratuite dans le cadre du Steam Néo Fest de février 2024, peu de temps avant son lancement en Early Access !

Dans The Tribe Must Survive, le joueur est transporté dans une version Lovecraftienne de l’âge de pierre où la survie n’est pas seulement une mise à l’épreuve de ses compétences, mais aussi un voyage vers l’inconnu. Le jeu est conçu avec soin pour proposer une expérience qui mélange en toute fluidité la stratégie, la survie et l’attrait étrange de l’horreur Lovecraftienne.

Walking Tree Games GmbH et Starbreeze Entertainment confirment que les joueurs pourront s’essayer au titre à l’occasion du Steam Néo Fest, qui se déroulera du 5 au 12 février. The Tribe Must Survive est divisé en plusieurs actes s’achevant chacun par une catastrophe qui met au défi le joueur de rester vigilant pour sa Tribu. La démo comprendra 3 actes et offrira un bon aperçu de la direction que prendra le jeu. De par sa nature de roguelike, les développeurs travaillent constamment sur l’équilibrage de The Tribe Must Survive et sur des mises à jour de contenu, et s’attellent également à assurer une expérience différente à chaque partie. Toutes les runs étant uniques et difficiles, ne pas survivre est la norme. Chaque nouvelle run représente une occasion d’affiner ses stratégies afin de parvenir à faire survivre sa tribu jusqu’au bout.