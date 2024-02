La démo de Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch est disponible sur le Nintendo eShop

Partager Facebook

Dès maintenant, une démo proposant quatre niveaux du premier monde de Mario vs. Donkey Kong, la version améliorée du grand classique de la Game Boy Advance, est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch. Pour plus d’informations, essayez la démo avant la sortie du jeu complet le vendredi 16 février

Résolvez des énigmes, relevez des défis et trouvez les clés qui vous permettront de sauver les mini-Mario afin de déjouer les plans de Donkey Kong. La démo donne également aux joueurs un aperçu du nouveau mode coopératif à deux joueurs, dans lequel il sera possible de partager une paire de Joy-Con avec un ami et de faire équipe en incarnant Mario et Toad. Les joueurs auront également accès aux nouveaux paramètres de difficulté du jeu, le style classique offrant le même niveau de difficulté que la version originale sur Game Boy Advance. Ceux qui préfèrent davantage de facilité pourront essayer le style détendu, qui ne dispose pas de limite de temps et donne la possibilité de recommencer à partir des points de contrôle.