Chivalware arrive le 5 novembre sur PC et Nintendo Switch 2

Cédric 14 octobre 2026 Games, Nintendo Switch 2, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Le roguelite hypnotique, qui mélange combats en temps réel, déplacements rapides sur une grille et assemblage de tuiles dans une chorégraphie guerrière continue et frénétique, arrive le mois prochain sur PC, mais également sur Nintendo Switch 2.

Si ce cocktail addictif et effréné semble à votre goût, une petite dose est disponible par le biais d’une démo jouable à télécharger d’urgence sur Switch 2 et Steam.

Vous êtes un Disk Knight. Dans cet univers cyber-médiéval, cela ne fait même pas de vous le plus excentrique des zigs qui trainent dans le coin. Le royaume a tout de même besoin de vous pour terrasser son roi, rendu fou par le pouvoir et l’isolement. Alors que vous vous frayez un chemin vers le château, des événements étranges laissent présager que quelque chose de plus complexe se joue en coulisses…

Sur le champ de bataille, il vous faut assembler habilement des tuiles par groupes de trois pour gagner de nouvelles armes permettant d’anéantir vos adversaires, mais aussi esquiver les attaques sur un champ de bataille en forme de grille. Le tout, en temps réel.  

Faites correspondre les tuiles, chargez vos pouvoirs et ne vous faites pas toucher : comme le veut l’adage, Chivalware est facile à prendre en main, mais (vraiment) difficile à maîtriser. Chivalware n’est pas simplement un hommage à l’un des genres les plus appréciés de l’histoire du jeu vidéo. Il entend le faire évoluer avec de nouvelles idées de gameplay qui tiendront en haleine même les stratèges les plus chevronnés.

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