Project Motor Racing remonte le temps avec le World Endurance Pack

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce contenu additionnel réunit passé et présent avec 11 voitures réparties dans quatre catégories d’endurance, couvrant les prototypes LMP1 et LMP2 du milieu des années 2010, les LMP2 EVO modernes ainsi que les légendaires IMSA GTP.

Le circuit de Fuji Speedway, le cœur et l’âme du sport automobile au Japon, vient compléter le contenu du pack avec sa version moderne actuelle ainsi que sa version historique de 1966.

Endurance et vitesse à travers les époques

Le pack comprend quatre nouvelles catégories ainsi que les 11 voitures suivantes, qui viennent enrichir la sélection déjà impressionnante d’icônes du sport automobile présente dans Project Motor Racing :

La catégorie LMP1 marque le retour du début de l’ère hybride des années 2010 avec l’Audi R18 (2016), la Porsche 919 Hybrid et la Toyota TS050 Hybrid.

Les catégories LMP2 et LMP2 EVO introduisent deux nouvelles catégories rendant hommage à deux époques du sport-prototype avec l’Olivera P2-13 (2013) et l’Olivera P2-26 EVO (2026).

La catégorie IMSA GTP remonte le temps avec six voitures issues de l’emblématique championnat américain : la BMW March GTP (1986), la Chevrolet Corvette C4 GTP (1986), la Ford Probe GTP (1986), la Jaguar XJR 9 GTP (1988), la Nissan GTP SX-Turbo (1988) et la Porsche 962 GTP (1988).

Six tracés au pied du mont Fuji

La vitesse rencontre l’histoire dans un cadre spectaculaire : le légendaire Fuji Speedway a joué un rôle important dans l’accession des pilotes et des constructeurs japonais à la scène mondiale du sport automobile.

Les joueurs pourront remonter le temps et découvrir les débuts de la riche histoire du sport automobile japonais avec la version originale du Fuji Speedway de 1966, comprenant son virage relevé d’origine au premier virage, qui exige courage et engagement, ainsi que quatre tracés différents, dont deux peuvent être parcourus en sens inverse.

La version moderne propose deux tracés supplémentaires, portant le total à six.

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes du World Endurance Pack sont déjà ouvertes sur certaines plateformes.