Découvrez le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 en accès anticipé dès le 20 octobre

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Le deuxième volet des présentations détaillées du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 est désormais disponible ! Au programme : une visite guidée des différentes stations de la base d’opérations avancée (B.O.A.), ainsi que de nouvelles informations sur la fabrication d’équipements à l’aide des imprimantes 3D, les primes, l’acquisition d’armes, les caches de stockage, les équipements et les systèmes de progression. De quoi permettre aux joueurs de tirer le meilleur de leur expérience dans DMZ.

Et ce n’est pas tout puisque les joueurs ayant précommandé Call of Duty: Modern Warfare 4 en version numérique pourront bénéficier d’un accès anticipé au mode DMZ dès le mardi 20 octobre !

Retrouvez également les vidéos consacrées au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4,

Tous les Opérateurs de Hajin ne sont pas là pour accomplir la même mission. Certains sont venus pour se battre. Vos actions peuvent faire de vous une cible. Découvrez comment les primes font monter la tension dans DMZ.

Chaque secteur recèle des ressources précieuses et chaque mission vous plonge un peu plus dans l’histoire. Accomplissez une série d’objectifs pour recueillir des renseignements, relever des défis et reconstituer les différentes pièces de l’intrigue.

La préparation commence à la B.O.A. Développez vos traits, gérez votre stock et améliorez votre B.O.A. pour renforcer votre équipement en vue de ce qui vous attend dans DMZ.

Préparez-vous à l’imprévisible. Affrontez les opérations dynamiques avec votre escouade en DMZ et adaptez-vous à des objectifs qui évoluent au fil de votre déploiement.