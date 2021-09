Chorus se dévoile dans un tout nouveau trailer !

Partager Facebook

Deep Silver et le développeur FISHLABS sortent un tout nouveau trailer pour Chorus, leur space-shooter à l’univers sombre, présentant ainsi l’histoire aux joueurs, mais également les mécaniques de gameplay du jeu. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles.

Dans Chorus, vous incarnez Nara dans sa quête de destruction de la secte occulte qui l’a créée. Pilote hors-pair doublée d’une fugitive, notre héroïne devra surmonter son passé qui la hante. Aux côtés de Forsaken, une intelligence artificielle qui est également son plus fidèle allié, elle explore d’anciens temples, s’engage dans de spectaculaires combats en zero-g et se bat pour unir les forces résistantes contre la secte, appelée Le Cercle, ainsi que leur chef, le Grand Prophète.

Le trailer 101 met en lumière le lien profond qui unit Nara et Forsaken, leur quête de rédemption et leur projet de renversement de la secte aux travers de cinématiques intenses. Découvrez ainsi une aventure spatiale épique aux confins de toute la galaxie, ponctuée de quêtes variées ainsi qu’une rébellion violente. Assistez au spectacle cinétique de combats intuitifs dans l’espace à l’aide de manœuvres spatiales, pouvoirs et armes.

Précommandez dès maintenant et recevez l’ensemble Elder Armor. Resplendissant dans une livrée or et pourpre, réservé exclusivement aux membres les plus exaltés du Cercle, l’ensemble Elder Armor rappelle le passé militaire de Nara. Ce pack cosmétique peut également être appliqué à Forsaken, tout comme les trois armes de base, à savoir la mitraillette Gatling, le lance-missiles et le canon laser.

Chorus sera disponible le 3 décembre sur Xbox Series X et Xbox One, sur PlayStation® 5 et PlayStation® 4, ainsi que sur Google Stadia, PC via l’Epic Games Store, Steam et Amazon Luna.

À propos de Chorus :

• Une aventure solo extrêmement complète

• Incarnez le duo Nara et Forsaken, une intelligence artificielle qui est également son plus fidèle allié, dans leur quête personnelle de rédemption

• Expérimentez la vitesse et l’action frénétique dans cette aventure qui reste dans l’esprit des plus grands space shooters

• Combattez pour unifier les forces résistantes contre le Cercle et leur sinistre chef, le Grand Prophète

• Affrontez des hordes de vaisseaux ennemis dans des batailles titanesques mais également d’autres entités provenant du vide intergalactique

• Récupérez, améliorez et maniez des armes dévastatrices et des pouvoirs dans des combats en zero-g

• Explorez un univers de science-fiction sombre, empli de mystères et de conflits

• Profitez de visuels magnifiques en 4K, des panoramas cosmiques jusqu’aux stations spatiales tentaculaires

• Conçu pour profiter du potentiel de la neuvième génération, les joueurs pourront découvrir :

o Une résolution en 4K et 60 fps o Une destruction avancée des vaisseaux ennemis

o Une qualité sonore supérieure o Un environnement plus vivant que jamais