Diablo II: Resurrected Les portes des Enfers sont ouvertes

Diablo, Seigneur de la Terreur, quitte les moniteurs à tube cathodique pour venir terroriser les écrans HD du monde entier. Disponible dès aujourd’hui, Diablo® II: Resurrected™ est le remaster ultime de Diablo II et son extension Lord of Destruction®. Le jeu de rôle et d’action emblématique a été soigneusement modernisé pour être plus spectaculaire, plus accessible et plus amusant que jamais.

Conçu pour tirer pleinement parti du matériel moderne, Diablo II: Resurrected prend en charge les résolutions d’écran allant jusqu’à 4K*. Il inclut également un son Dolby Surround 7.1 entièrement remasterisé pour profiter pleinement des cris à glacer le sang. Les 27 minutes de cinématiques du jeu original ont également été retravaillées avec des graphismes en haute-fidélité époustouflants. Bien qu’un travail considérable ait été effectué pour faire entrer Diablo II dans l’ère moderne, il était primordial de conserver l’authenticité de l’expérience. Le moteur de jeu original tourne toujours en coulisse, effectuant les mêmes calculs et utilisant la même logique qu’en 2000.

« Avec Diablo II: Resurrected, l’un de nos jeux les plus appréciés va être dévoilé à un tout nouveau public, » a déclaré Jen Oneal, co-directrice de Blizzard Entertainment. « Ce fut un honneur pour Vicarious Visions de rejoindre Blizzard et de former l’équipe qui a ramené ce classique à la vie. Toutes les personnes ayant participé à ce projet ont été guidées par la volonté de respecter les joueurs, et je suis extrêmement fière de ce qu’ils ont accompli. »

Développé par Blizzard Entertainment et son studio interne Vicarious Visions, Diablo II: Resurrected renaît sur PC Windows® via Battle.net, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Grâce à la progression partagée†, les joueurs peuvent se connecter à leur compte Battle.net de n’importe quel support sur lequel ils ont acheté le jeu pour retrouver leurs personnages et leur butin. Afin de rendre Diablo II accessible à un plus grand nombre de joueurs, ce remaster propose un large éventail d’améliorations d’accessibilité et de qualité de vie. Elles permettent aux joueurs d’affiner leur expérience de jeu sans jamais compromettre son gameplay classique.

Ces améliorations de l’accessibilité comprennent :

Prise en charge des manettes sur toutes les plateformes

Échelle des polices adaptative, modes daltoniens et options de lisibilité

Une roue d’emotes pour faciliter la communication

Des curseurs de volume sur les multiples canaux audio

Ramassage automatique de l’or

Coffre étendu et partagé

Options extensives d’associations de touches, dont la touche « Interagir » sur les manettes, et plus encore

Diablo II: Resurrected propose sept classes de personnages jouables emblématiques. L’Amazone, le Barbare, le Nécromancien, le Paladin et la Sorcière offrent un gameplay riche et varié. Le Druide et l’Assassin de Lord of Destruction sont également de retour, aussi féroces et insaisissables que jamais. Les nouveaux héros en 3D ont vu leurs armures, leurs vêtements, leurs textures, leurs animations et bien plus encore mis à jour. L’ensemble du jeu a fait l’objet d’une refonte graphique majeure, afin que les vétérans de Diablo II qui jettent un nouveau regard sur Sanctuaire découvrent des détails inédits, comme s’ils mettaient des lunettes pour la première fois. Bien que mis à jour, les personnages, les monstres et les environnements de Diablo II: Resurrected conservent toujours cette sombre ambiance dont les fans de Diablo se souviennent. En appuyant sur une simple touche, il est possible de faire revivre ces souvenirs et basculer entre les graphismes modernes en 3D et l’expérience originale en 2D.

Diablo II: Resurrected est disponible à l’achat, seul (prix de vente conseillé : 39,99 €) ou avec Diablo Prime Evil Collection (prix de vente conseillé : 59,99 €), qui inclut :