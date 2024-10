Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Sonic Team a dévoilé le deuxième épisode de la série d’animation du prologue de SONIC X SHADOW GENERATIONS – Sombre prélude, où nous suivons Shadow the Hedgehog qui replonge dans son passé tragique pour affronter l’origine de ses terribles cauchemars et de ses angoisses. Dans l’épisode 2, Shadow est pris sous les feux croisés de ses alliés et du Dr Eggman et en vient à se demander si sa quête pour enfin tourner la page mérite de prendre de tels risques.

Le troisième et dernier épisode de SONIC X SHADOW GENERATIONS – Sombre prélude sortira le 10 octobre 2024.

La sortie de SONIC X SHADOW GENERATIONS est prévue au format numérique et physique le 25 octobre 2024, à partir de 49,99 € sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch et PC.