CITROËN PRÉSENTE UNE GAMME ENTIÈREMENT RENOUVELEE AU MONDIAL DE L’AUTO 2024

Rarement la Marque Citroën n’aura eu autant de nouveautés à dévoiler sur un stand de salon automobile. En un peu plus d’un an, près de 80% de la gamme Citroën en Europe va changer sur des segments de marché majeurs.

Le stand Citroën exprime ainsi toute la dynamique d’une Marque en plein renouveau qui s’appuie sur des modèles qui proposent une solution de mobilité abordable, affichant un design plein de caractère et une promesse de confort à bord sans équivalent. Tous les modèles exposés lors de la journée presse arboreront la nouvelle identité de style de Citroën. Dans un univers automobile complexe pour les clients, Citroën propose une expérience simplifiée, que ce soit par exemple dans le choix de son véhicule sur internet, dans l’offre de motorisations électrifiées efficientes adaptées aux usages de chacun, ou dans l’entretien de son véhicule.

Les visiteurs seront accueillis sur un stand chaleureux et coloré, identifiable de loin grâce à la « Ami Tower » et animé par un écran géant de plus de 50m2 mettant en avant les nouveautés de la Marque. Le stand vivra chaque jour au rythme du studio Citroën, où seront réalisées des interviews et des podcasts avec des experts, des leaders d’opinion et des journalistes.

1. NOUVELLE C3 : FUTUR BEST-SELLER EN COURS DE LANCEMENT

Le public aura l’occasion de découvrir Nouvelle C3, actuellement en cours de lancement en Europe et ayant déjà enregistré plus de 50 000 commandes. Abordable, nouvelle C3 change la donne et permet de redonner accès à la mobilité tout en affichant un style moderne et attractif, une grande polyvalence d’usage, et tous les équipements attendus sur ce segment. Quatrième génération d’un modèle emblématique de Citroën, elle propose encore plus de confort à bord avec l’adoption des suspensions Citroën Advanced Comfort® qui viennent en complément de sièges Advanced Comfort® repensés et du concept C-Zen lounge sur la planche de bord. De la précédente version elle garde la compacité et l’agilité tout en proposant plus d’habitabilité et un accès à bord facilité. Elle est disponible en essence, en hybride offrant polyvalence et simplicité d’usage, et en électrique avec une autonomie de plus de 320km (Cycle WLTP).

2. NOUVEAU C3 AIRCROSS : PREMIER CONTACT AVEC LE PUBLIC

Première sortie publique pour C3 Aircross, le SUV compact multi-énergies le plus abordable et confortable, pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes. Entièrement réinventé, il adopte une nouvelle plateforme technique, une nouvelle attitude de SUV robuste et affirmé, ainsi que le nouveau langage stylistique de Citroën. Il se distingue par son confort à bord avec notamment les suspensions Citroën Advanced Comfort®, de nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort® ou l’architecture C-Zen Lounge avec Head-Up Display. Mesurant 4,39m, il offre à la fois de la facilité de conduite et un espace à bord généreux. Disponible en versions essence, hybride de 136 chevaux et électrique (pour les 5 places), il s’adapte aux besoins variés des familles et des usagers recherchant polyvalence et modernité.

3. NOUVELLE C4 : PREMIÈRE MONDIALE

Citroën dévoile la nouvelle C4 qui change l’expression d’un acteur majeur du marché des berlines compactes. Avec cette évolution la Nouvelle C4 devient plus agréable à vivre et stylée que jamais. Nouvelle C4 combine le dynamisme d’une berline aux airs de coupé tout en adoptant subtilement certains codes du SUV. Elle gagne en caractère et cohérence avec une nouvelle face avant plus simple et affirmée, qui adopte la nouvelle identité stylistique de la Marque. A l’arrière, la Nouvelle C4 a été retravaillée pour offrir une posture plus fluide et plus équilibrée. Avec de nouveaux sièges Advanced Comfort® et un nouveau combiné digital elle renforce une expérience de confort à bord inégalée. Disponible en hybride et électrique, elle propose des solutions simples et abordables pour faciliter le passage à l’électrification.

4. NOUVELLE C4 X : PREMIÈRE MONDIALE

Citroën dévoile la nouvelle C4 X, une silhouette innovante et attractive sur le marché européen. La nouvelle C4 X gagne en simplicité et cohérence. Elle présente une silhouette élancée abritant un lounge spacieux. Nouvelle C4 X allie l’élégance et la fluidité d’un fastback, le raffinement d’une spacieuse 4 portes et l’attitude d’un SUV. Sa face avant intègre les nouveaux codes de la Marque et exprime de la force et de la modernité. Nouvelle C4 X est une invitation à voyager dans un cocon qui fera de chaque trajet un moment de sérénité. Ce sentiment est renforcé par l’adoption de nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort® et le nouveau combiné digital. Avec Nouvelle C4 X, le client choisit l’énergie qui correspond à son besoin, avec notamment des offres Hybride et Electrique efficientes.

5. C5 AIRCROSS CONCEPT : PREMIÈRE MONDIALE

C5 Aircross Concept est une vision puissante et pleine de caractère du futur SUV de Citroën. Il promet un lounge familial au confort sans égal et l’espace à bord d’un véritable salon roulant taillé au service des familles. Son design est inédit et affirmé, à la fois musclé et affuté. C’est un bloc dense et sculpté, qui mêle la simplicité de volumes généreux et l’énergie de lignes de style tendues. Dans un territoire du SUV peu favorable à l’aérodynamisme, il multiplie les astuces d’architecture et de style pour renforcer son efficience. C5 Aircross Concept repose sur la plateforme multi-énergie STLA Medium capable d’intégrer toutes les chaînes de traction pour s’adapter à tous les usages : thermique, hybride ou électrique. Le nouveau modèle sera à découvrir en 2025.

6. NOUVELLE AMI & AMI BUGGY VISION : PREMIÈRE MONDIALE

Ami change en 2025. Original, ludique, impertinent et surtout pratique, Citroën Ami célèbre ses 4 ans et dévoile en avant-première son tout nouveau style. A jamais le premier à avoir proposé une solution de mobilité électrique abordable, facile et confortable, Ami avec son caractère singulier a changé la vie de nombreux foyers en apportant plus de liberté et d’autonomie. En 2025 il adoptera un style totalement nouveau. Ses projecteurs sont rehaussés pour souligner une nouvelle face avant plus mature et structurée, tout en affichant une personnalité très joviale. Ses ailes adoptent des stries en clin d’œil à son illustre ancêtre la 2 CV. A découvrir sur les routes en 2025 !

Présenté aux cotés du Nouvel Ami dont il reprend les évolutions de style, Ami Buggy Vision est une carte blanche donnée aux designers de Citroën pour imaginer le compagnon idéal d’activités de plages et sports nautiques. Mise en scène ici dans une configuration adaptée à la pratique du Kite Surf, ce baroudeur sympathique joue le contraste des couleurs et se tient prêt à affronter les chemins. Astucieux et invitant à prendre l’air à deux, il se dote notamment de portillons intégrant des accroches pour fixer les planches, d’un toit ouvrant en toile, de roues crantées et d’une barre de Leds additionnelle. Vision décomplexée d’Ami, ce concept pourrait en inspirer une prochaine déclinaison.