Mondial de l’auto 2024, une ouverture dans un contexte morose

Le Mondial de l’automobile s’ouvre ce lundi 14 octobre à Paris, et verra la présence du président Emmanuel Macron, un événement majeur pour un secteur en proie à des difficultés économiques croissantes.

Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA), représentant les constructeurs et les équipementiers, n’a pas caché la situation délicate que traverse l’industrie, évoquant des « moments difficiles » lors de sa présentation en milieu de semaine. Ce salon international, qui se déroulera sur une semaine, rassemblera 48 marques exposantes, dont plusieurs mettront en avant des nouveautés électriques très attendues, notamment les Renault 4 et 5, la Peugeot 3008 et la Citroën C3. L’intervention du chef de l’État est prévue ce lundi après-midi, à un moment où le secteur automobile français fait face à de nombreuses incertitudes.

En effet, le marché des voitures neuves en France accuse une baisse pour le cinquième mois consécutif. Le mois de septembre a enregistré une chute de 11,07 % des immatriculations, comparé à la même période en 2023, avec seulement 139 004 véhicules immatriculés, d’après les chiffres de la Plateforme automobile. Sur l’ensemble de l’année 2024, la baisse atteint 1,76 %, affectant particulièrement les géants nationaux Stellantis et Renault, deux piliers de l’industrie.

Par ailleurs, l’annonce du budget 2025 par le gouvernement n’a fait qu’accentuer les inquiétudes du secteur. Ce dernier prévoit un durcissement du malus pour les véhicules à essence, tandis que le bonus accordé à l’achat de voitures électriques sera réduit. « C’est la double peine », a déploré Luc Chatel, soulignant que les ventes de véhicules électriques peinent à décoller en Europe, et que, parallèlement, l’activité historique liée aux motorisations thermiques, qui représente encore 85 % du marché, se trouve de plus en plus taxée.

Malgré ce contexte morose, des raisons d’optimisme subsistent pour l’industrie automobile. En effet, l’attachement des jeunes générations à l’automobile reste fort. Selon une étude réalisée en 2024 par l’Observatoire Cetelem dans 14 pays, dont les principaux membres du G7 (à l’exception du Canada), près de la moitié des moins de 30 ans (47 %) pensent que l’automobile occupera une place plus importante à l’avenir, et 33 % estiment que son rôle restera inchangé. Ce résultat contraste avec celui d’il y a 13 ans, où seulement 29 % des jeunes envisageaient un avenir prometteur pour le secteur.

De plus, une majorité des jeunes (63 %) sont désormais convaincus que la voiture électrique finira par supplanter définitivement les motorisations thermiques, un avis partagé seulement par 47 % des plus de 50 ans. Les prévisions de certains experts, tels que BMI Research et le groupe de réflexion Transport & Environment, anticipent d’ailleurs une forte progression des ventes de véhicules électriques en Europe dès 2025. Cette dynamique serait portée par l’arrivée de modèles plus abordables et par l’augmentation des achats réalisés par les flottes d’entreprises.

Les baisses récentes des prix de certaines matières premières essentielles, comme le lithium, pourraient également offrir aux constructeurs un répit en préservant leurs marges, selon les analyses de ces spécialistes. Ainsi, bien que confronté à de nombreux défis, le secteur automobile espère trouver un second souffle à travers l’essor des technologies électriques et des innovations pour répondre aux attentes d’un public en mutation.