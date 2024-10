MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2024 – PEUGEOT PRESENTERA SA GAMME 100% ELECTRIQUE AINSI QUE SON ENGAGEMENT POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU PLAISIR AUTOMOBILE

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

PEUGEOT s’engage plus que jamais pour offrir du plaisir à ses clients. Un plaisir générateur de progrès et d’innovation. Un plaisir qui sera le fil conducteur des visiteurs du stand PEUGEOT au Mondial de l’Automobile 2024 (du 14 au 20 octobre, Paris Expo Porte de Versailles).



Chaque jour, PEUGEOT proposera de nombreuses animations en lien avec ses territoires d’expression.

Deux journées d’animation consacrées au WEC, avec la présence des Pilotes Jean Eric Vergne et Nico Müller, pour partager une expérience inédite avec le grand public

Une journée ayant pour thème « Peugeot, marque responsable », qui mettra la lumière sur l’association UNDER THE POLE, qui viendra présenter sa caravane pédagogique ainsi que sa capsule technologique sous-marine et proposer des Masterclass à des écoles françaises.

Une journée dédiée au Stade Toulousain, partenaire de Peugeot.

Une journée dédiée aux arts visuels, avec la présence de YELLOW KORNER et de la photographe Laurence Laborie, qui mettra son art au service du grand public



PEUGEOT sera présent également à La Seine Musicale, à Boulogne Billancourt où sera organisé un centre d’essais de l’ensemble de sa gamme pour les clients.



Le plaisir, générateur de progrès et d’innovation technologique, se reflète dans la toute nouvelle gamme PEUGEOT 100 % électrique, avec en Première Mondiale la présentation de la berline fastback E-408.



Le révolutionnaire volant Hypersquare équipera une PEUGEOT de série dès 2026. Il annonce une transformation radicale de l’expérience et du plaisir de conduite.



L’innovation technologique pour PEUGEOT, c’est aussi le sport automobile, notamment l’engagement de la Marque en WEC, signe de l’excellence française.



LA GAMME DE VEHICULES ELECTRIQUES LA PLUS LARGE DE TOUS LES CONSTRUCTEURS GENERALISTES EUROPEENS



L’ensemble de la gamme PEUGEOT incarne trois valeurs fondamentales: L’ALLURE, L’EMOTION et L’EXCELLENCE. Dans chaque PEUGEOT ces valeurs se mettent concrètement au service du client et de son plaisir de conduite :

ALLURE : Les PEUGEOT se distinguent par leur design dynamique, élégant et audacieux.

: Les PEUGEOT se distinguent par leur design dynamique, élégant et audacieux. ÉMOTION : Des voitures qui éveillent les sens et procurent un réel plaisir de conduite.

: Des voitures qui éveillent les sens et procurent un réel plaisir de conduite. EXCELLENCE : La qualité et la performance sont au centre de nos préoccupations, avec des modèles fiables, durables et technologiques.



PEUGEOT s’est fixé pour ambition de devenir le leader du marché des véhicules électriques des constructeurs généralistes en Europe. La Marque est déjà sur la première marche du podium du segment B électrique en Europe avec la E-208. PEUGEOT propose désormais la gamme 100 % électrique la plus large de tous les constructeurs généralistes européens. La toute nouvelle PEUGEOT E-408, présentée en Première Mondiale à Paris, vient compléter cette offre 100 % électrique forte de 12 modèles.



Pour accompagner ses clients dans leur transition vers le 100 % électrique, chaque modèle électrique offre également une déclinaison hybride et/ou hybride rechargeable grâce aux plateformes multi-énergies.





Toutes les PEUGEOT intègrent des services connectés et l’intelligence artificielle ChatGPT, permettant une interaction fluide et performante avec le véhicule.



Les modèles exposés sur le stand PEUGEOT au Mondial de l’Automobile 2024 :

PEUGEOT E-208 : c’est la voiture électrique la plus vendue en France au premier semestre 2024, et la leader de son segment en Europe. Elle convainc par son look irrésistible, son plaisir de conduite et ses performances électriques, avec jusqu’à 410 km d’autonomie,

: c’est la voiture électrique la plus vendue en France au premier semestre 2024, et la leader de son segment en Europe. Elle convainc par son look irrésistible, son plaisir de conduite et ses performances électriques, avec jusqu’à 410 km d’autonomie, PEUGEOT E-2008 : le SUV compact vedette de PEUGEOT, qui a bénéficié récemment d’une évolution majeure, affirme plus que jamais son caractère impertinent et agile, qui allie élégance et performances.

: le SUV compact vedette de PEUGEOT, qui a bénéficié récemment d’une évolution majeure, affirme plus que jamais son caractère impertinent et agile, qui allie élégance et performances. PEUGEOT E-308 : cette berline compacte offre un équilibre idéal entre dynamisme, design résolument moderne et fonctionnalités avancées, qui en font une référence dans sa catégorie.

: cette berline compacte offre un équilibre idéal entre dynamisme, design résolument moderne et fonctionnalités avancées, qui en font une référence dans sa catégorie. PEUGEOT E-3008 : le nouveau SUV Fastback PEUGEOT marque les esprits avec son design de nouvelle génération, son inédit Panoramic i-Cockpit® avec un écran incurvé de 21 pouces pour une expérience de conduite immersive et High-Tech , et les meilleures performances électriques de son segment. Au Mondial, PEUGEOT présente la version « Long Range » du PEUGEOT E-3008, qui offre jusqu’à 700 KM d’autonomie (cycle mixte WLTP), la meilleure autonomie du marché des SUV. Le PEUGEOT E-3008 est le seul véhicule de son segment permettant de réaliser un Paris-Nice avec seulement 2 arrêts.

: le nouveau PEUGEOT marque les esprits avec son design de nouvelle génération, son inédit Panoramic i-Cockpit® avec un écran incurvé de 21 pouces pour une et , et les meilleures performances électriques de son segment. Au Mondial, PEUGEOT présente la version « Long Range » du PEUGEOT E-3008, qui offre jusqu’à (cycle mixte WLTP), la meilleure autonomie du marché des SUV. PEUGEOT E-5008 : Le grand SUV PEUGEOT avec sa capacité de sept places et son autonomie jusqu’à 668 KM (cycle mixte WLTP) représente une offre unique sur le marché . Ce SUV allie confort, espace, modularité et innovations technologiques pour une expérience de conduite exceptionnelle.

: Le grand SUV PEUGEOT avec sa capacité de (cycle mixte WLTP) représente une . Ce SUV allie confort, espace, modularité et innovations technologiques pour une expérience de conduite exceptionnelle. PEUGEOT E-408 : présentée en Première Mondiale, elleallie un style inattendu et véritablement attractif avec une efficience remarquable. La PEUGEOT E-408 est unique sur son segment grâce à son design Fastback dynamique.



L’Excellence française selon PEUGEOT c’est aussi l’engagement de la Marque dans le WEC, le Championnat du Monde d’Endurance. Invitée d’honneur de ce Mondial sur le stand PEUGEOT, l’Hypercar hybride PEUGEOT 9X8 perpétue l’héritage des légendaires PEUGEOT 905 et 908, victorieuses des 24 Heures du Mans en 1992, 1993, et 2009. Expression la plus extrême du design de la marque, la PEUGEOT 9X8 est un véritable laboratoire de Recherche & Développement pour apporter technologie, fiabilité et performances à nos véhicules de série.



L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE PEUGEOT AU MONDIAL : PEUGEOT INCEPTION CONCEPT ET VOLANT HYPERSQUARE



Au centre de l’espace dédié à l’innovation technologique sur le stand PEUGEOT, les visiteurs pourront découvrir PEUGEOT INCEPTION Concept. Présenté récemment au Salon VivaTech, ce concept car redéfinit l’espace intérieur, grâce à la plateforme STLA BEV-by-design, offrant notamment un plancher plat et des sièges grand confort pour une expérience lounge.



PEUGEOT INCEPTION Concept, c’est l’avenir de la mobilité selon PEUGEOT, alliant confort, durabilité et technologies de pointe.



Il intègre des techniques innovantes permettant d’économiser les ressources, de réduire le poids et de minimiser les déchets, tout en assurant un niveau de performances hors du commun. Introduisant également un nouvel i-Cockpit®, INCEPTION Concept propose une évolution majeure de l’ergonomie de la conduite grâce au volant Hypersquare, offrant une expérience futuriste, intuitive et fun au service du plaisir de conduite.



Le volant Hypersquare offre une prise en main ergonomique et intuitive, avec des commandes tactiles personnalisables similaires à celles d’une tablette, rendant la conduite aussi accessible que l’usage d’un smartphone. Le système de direction électronique (steer-by-wire) assure un contrôle précis et réactif en éliminant la connexion mécanique traditionnelle entre le volant et les roues. Le volant Hypersquare équipera un véhicule de série PEUGEOT d’ici 2026.



Les visiteurs pourront expérimenter de façon ludique une partie des avantages de cette innovation technologique grâce au simulateur inédit Hypersquare disponible sur le stand PEUGEOT.



DE NOMBREUSES ANIMATIONS SUR LE STAND PEUGEOT



En plus du simulateur du volant Hypersquare, les visiteurs du stand PEUGEOT pourront participer à de nombreuses animations tout au long de la semaine du Mondial de l’Automobile.



Le programme est particulièrement riche : animation WEC avec les pilotes PEUGEOT SPORT et des influenceurs, présence de joueurs du Stade Toulousain dont PEUGEOT est un partenaire historique, journée dédiée à Under The Pole et Born Free, animation arts visuels avec YELLOW KORNER.



PEUGEOT se réjouit de partager son enthousiasme et sa vision du plaisir automobile avec la presse et tous les visiteurs, au Mondial de l’Automobile 2024 !