Clair Obscur : Expédition 33 atteint 3,3 millions d’unités vendues

Clair Obscur: Expedition 33 est plus que jamais le jeu vidéo indépendant de tous les records. Avec 3,3 millions d’exemplaires vendus, le premier projet de la jeune pousse montpelliéraine Sandfall Interactive s’est imposé en à peine un mois comme un véritable phénomène artistique, critique et commercial auprès des fans du monde entier.

Disponible depuis le 24 avril 2025 sur consoles et PC, il a franchi le cap du million d’exemplaires vendus en seulement trois jours, puis celui des trois millions en un mois pour arriver aujourd’hui à 3,3 millions d’unités. Un chiffre particulièrement impressionnant pour un jeu indépendant — qui plus est une toute nouvelle licence — doublé d’une performance inédite pour un jeu français. Le studio français a été épaulé par Kepler Interactive, un éditeur basé à Londres dont la philosophie collaborative a accouché de titres remarqués comme Tchia, Sifu ou encore Pacific Drive. Sa ligne qui mêle audace, innovation et convictions se matérialisera très bientôt avec un jeu de football multijoueur compétitif particulièrement original, Rematch, du studio parisien Sloclap.

Clair Obscur: Expedition 33 en chiffres et faits marquants

Un succès critique et public : Clair Obscur: Expedition 33 affiche un score utilisateur record de 9.7 et un Metascore de 92 sur consoles, plaçant le titre parmi les mieux notés de sa catégorie. Il est à ce jour le jeu le mieux noté de l’année 2025 .

