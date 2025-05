La nouvelle scène “Danse avec Sabrina Carpenter” à partir du 30 mai dans Fortnite

Partager Facebook

La superstar internationale et double lauréate des GRAMMY Awards, Sabrina Carpenter, prend possession de la scène Jam de Fortnite Festival avec Danse avec Sabrina, une nouvelle expérience musicale interactive repensée, disponible en continu du 30 mai à 21h (CEST) jusqu’au 17 juin à 5h59 (CEST).

Danse avec Sabrina invitera les joueurs à participer à une performance vibrante de Sabrina Carpenter. Les joueurs peuvent tester leur sens du rythme et suivre le tempo des chansons de Sabrina, comme Bed Chem et Espresso, pour remplir leur jauge de cœur. Les joueurs ayant le plus de cœur à la fin d’une chanson seront appelés à contribuer au spectacle en tant que Chorégraphe, Pro des effets spéciaux ou Vidéaste pour la chanson suivante ! Ceux qui auront le mieux suivi le rythme pendant tout le spectacle auront l’immense honneur d’apparaître aux côtés de Sabrina sur la photo finale !