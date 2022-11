Partager Facebook

Léo et Rémi, 13 ans, ont noué une amitié fusionnelle depuis toujours. Inséparables et complices, ils sont toujours collés l’un à l’autre. Mais un jour une de leur camarade leur demande sans la moindre malveillance « Vous êtes un couple ? »-. Une remarque qui aura des effets dévastateurs. Léo, superbement interprété par Eden Dambrine, décide de rompre cette proximité et l’impensable se produit.

Grand Prix à Cannes, ce film sur l’adolescence et la construction de l’identité, montre comment Léo change d’attitude envers son ami pour se protéger du regard des autres, alors que Rémi reste lui-même. L’histoire s’étend sur quatre saisons et montre les liens brisés, l’adieu à l’innocence, la perte, la culpabilité. Une des grandes richesses de ce drame, par ailleurs visuellement superbe, est de ne jamais tomber dans le mélo. Emilie Duquenne , toute en retenue, est bouleversante dans le rôle de la mère en deuil. Avec ce film à la fois fin, intense, subtil et pudique, Lukas Dhont (« Girl ») confirme son talent d’explorateur de l’intime.

Close

Un film de Lukas Dhont

Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 105 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 9 novembre 2022