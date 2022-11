La simulation de lutte anti-incendie Firefighting Simulator – The Squad arrive sur consoles à la fin de l’année

Partager Facebook

Ouverture des précommandes aujourd’hui et sortie numérique prévue le 6 décembre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One and Xbox Series X|S

Dans Firefighting Simulator – The Squad, les joueurs se jettent dans la bataille contre les flammes, seuls ou en multijoueur avec 3 autres pompiers virtuels et doivent lutter contre différents incendies dans plus de 30 missions variées. Déjà disponible pour PC sur Steam, le titre a reçu de nombreuses critiques positives de la part des joueurs, des créateurs de contenu ainsi que de la presse.

Firefighting Simulator – The Squad sortira le 6 décembre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 29,99 € et est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui en version numérique.