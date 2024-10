« Close to you » au cinéma !

Sam n’est pas retourné chez lui depuis sa transition. Après quatre ans passés à Toronto, il entreprend le voyage tant redouté de retour à Cobourg pour l’anniversaire de son père. Dans le train, il rencontre Katherine, une amie du lycée qui mène désormais sa propre vie compliquée. Des sentiments issus de leur passé non résolu refont surface.

Porté par Elliot Page et avançant à un rythme lent, le film suit les réactions et les confessions des uns et des autres aux retour de Sam. Il faudra attendre la réaction transphobe d’un beau-frère pour que tout explose. Un film profondément humain.

Close to you

Un film de Dominic Savage

Avec Elliot Page, Hillary Baack, Wendy Crewson, Peter Outerbridge, Janet Porter, Alex Paxton-Beesley

Distributeur : Frénétic

Durée : 1h58

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 23 octobre 2024