Vimeo : des vidéos spatiales pour l’Apple Vision Pro

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Depuis son lancement en février, l’Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, poursuit son développement continu, enrichi de nouvelles fonctionnalités. La dernière avancée en date concerne l’intégration d’une application Vimeo, qui permet aux utilisateurs de créer, partager et visionner des vidéos immersives en trois dimensions.

Philip Moyer, PDG de Vimeo, souligne l’importance de cette initiative pour l’entreprise : « Le lancement de notre application pour l’Apple Vision Pro marque une avancée majeure dans notre quête d’expériences vidéo innovantes. » Cette application permet aux utilisateurs de publier leurs créations en format spatial, aussi bien de manière privée que publique, depuis les environnements iOS et visionOS, ou directement via le site web de Vimeo. Moyer voit dans le format de vidéo spatiale « l’avenir de la narration » et se réjouit de positionner Vimeo à l’avant-garde de cette nouvelle ère. La plateforme permet également la capture de vidéos immersives avec les modèles d’iPhone 16, ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

L’Apple Vision Pro, dont le lancement initial avait suscité des avis partagés, a su transformer les critiques en son avantage grâce à plusieurs mises à jour. Lors de nos premiers tests, nous lui avions attribué une note de 74, en raison de la qualité remarquable de ses écrans micro-OLED et de son rendu visuel immersif. Toutefois, des éléments comme le poids du casque et le manque d’applications natives avaient contribué à notre appréciation, le qualifiant alors de « produit en phase de développement, destiné surtout aux créateurs de contenus et développeurs ».

Deux mois plus tard, le casque a gagné en attractivité grâce à des ajouts comme les Personas Spatiales, une fonctionnalité immersive qui donne vie aux avatars dans l’espace virtuel. Par ailleurs, l’ajout de contenus en 3D pour les abonnés Apple TV+ ainsi qu’une offre croissante de jeux renforcent encore son attrait auprès des utilisateurs. En parallèle, Apple projette une mise à jour de Final Cut Pro d’ici à la fin de 2024, qui permettra d’éditer des vidéos en format spatial directement sur Mac.

Ces évolutions témoignent de l’engagement d’Apple dans le développement du Vision Pro, et dessinent les contours d’un écosystème immersif, promettant de redéfinir l’expérience utilisateur dans le domaine de la réalité mixte.