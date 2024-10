Nightingale lance son événement d’Halloween

Partager Facebook

L’événement d’Halloween de Nightingale est dès à présent accessible en ligne : les joueurs sont invités à relever le terrifiant défi de Puck et à affronter le redoutable nouveau Night Bound pour obtenir des récompenses effrayantes.

En plus de l’événement, la dernière mise à jour contient plus de 600 corrections de bugs, ainsi que des améliorations d’interface.

D’autres mises à jour et événements sont prévus dans les semaines et mois à venir : des armes, des quêtes, des défis et bien d’autres choses feront bientôt leur apparition.