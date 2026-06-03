Commandez des dragons, menez votre Maison au pouvoir et revendiquez le Trône de Fer dans ce nouveau jeu de stratégie mobile

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Développé par Warner Bros. Games Boston, ce jeu invite les joueurs à commencer leur périple en tant que nouveau dragonnier cherchant à dominer Westeros pendant la guerre civile de la maison Targaryen, à travers des combats tactiques sur plateau. À partir d’aujourd’hui, les joueurs du monde entier peuvent télécharger le jeu sur l’App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Entrez dans La Danse des dragons ​

​Dans une dynastie divisée par le feu et le sang, les joueurs arrivent à Westeros dans la peau d’un dragonnier, un descendant valyrien fraîchement lié à son premier dragon. De dragonneau à guerrier, les fans feront éclore, élèveront et commanderont des dragons tout en consolidant leur puissance à travers Westeros, avec pour objectif ultime de s’emparer de Port-Réal. Avec 28 dragons uniques disponibles au lancement et d’autres à venir lors de prochaines mises à jour, les joueurs peuvent collectionner des dragons emblématiques comme Caraxes et Syrax, ainsi que des créatures originales créées spécialement pour le jeu. Chaque dragon dispose de compétences de Commandement distinctes, de capacités passives d’Habitude, d’affinités de troupes et de puissantes synergies qui soutiennent une variété de stratégies et de styles de jeu.

Les joueurs peuvent déployer jusqu’à cinq armées menées par des dragons simultanément, permettant des marches coordonnées, des assauts stratégiques et des manœuvres défensives sur une carte quadrillée, donnant ainsi vie à toute l’ampleur et l’intensité de la Danse des Dragons. Au-delà du champ de bataille, les fans peuvent s’impliquer davantage avec leurs dragons grâce à un mini-jeu « Attaque du dragon », leur proposant de faire voler leurs créatures pour éviter des obstacles et déchaîner les flammes sur les ennemis qui approchent.

Gameplay de stratégie moderne ​

​Game of Thrones: Dragonfire s’appuie sur l’expertise de Warner Bros. Games Boston en matière de stratégie mobile pour offrir une expérience de jeu moderne et accessible. Le titre mélange guerre tactique basée sur les tuiles, expansion territoriale et puissance des dragons, alors que les joueurs s’affrontent pour le contrôle des Sept Couronnes. Le jeu propose un monde vivant où des Règnes saisonniers à durée limitée réinitialisent la compétition et la course au contrôle de territoire – introduisant de nouvelles intrigues tout en maintenant l’équilibre pour les nouveaux joueurs comme pour ceux qui reviennent. À l’inverse, la progression permanente comme la croissance du dragon seront conservés, permettant ainsi une progression sur le long terme.

Le contrôle stratégique de la carte est essentiel alors que les joueurs forment des alliances, coordonnent des attaques et luttent pour conquérir des lieux emblématiques et des châteaux à travers les royaumes de Westeros. Chaque tuile offre des avantages distincts, allant des ressources utilisées pour améliorer les forteresses, entraîner les troupes et faire grandir les dragons – aux avantages géographiques qui permettent à plusieurs alliés de s’y poster en garnison et de fournir des renforts plus rapides aux armées.

Une expérience authentique de Westeros ​

​Puisant son inspiration dans les événements de « House of the Dragon », Game of Thrones: Dragonfire plonge les joueurs au cœur d’une histoire originale, les plaçant au centre du conflit pour la succession de la maison Targaryen. À travers des affrontements épiques et scénarisés appelés « Campagnes », les joueurs retrouvent les lieux emblématiques, les personnages familiers et les luttes de pouvoir de la série, tout en façonnant activement le destin du royaume. Qu’il s’agisse de combattre pour garantir les droits de Rhaenyra Targaryen sur le Trône de Fer ou d’infiltrer le camp des « Verts » pour influencer les événements de l’intérieur, chaque Campagne offre un parcours dicté par le joueur au sein de cet univers tant apprécié des fans.

Le récit de Game of Thrones: Dragonfire évolue en fonction des choix et des performances des joueurs, proposant des intrigues à embranchements et des étapes de Campagne réactives. Celles-ci se transforment à chaque saison (chaque « Règne ») pour offrir de nouveaux dénouements, récompenses et moments narratifs. En remplissant des objectifs personnels, d’Alliance ou de Faction, les joueurs peuvent débloquer des scènes spéciales directement liées à leurs exploits sur le champ de bataille. Les joueurs solos peuvent également contribuer de manière significative aux objectifs de leur Faction sans avoir à rejoindre une Alliance, garantissant ainsi plusieurs voies de progression. ​ Collectivement, les décisions des joueurs influencent le déroulement de l’histoire globale, créant une expérience vivante et partagée à travers tout Westeros.