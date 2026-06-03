Douze nouveaux outils et une physique améliorée avec le pack SKY Agriculture pour Farming Simulator 25

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L’éditeur et développeur GIANTS Software ajoute à Farming Simulator 25 des machines plus réalistes grâce à son partenariat avec le fabricant agricole français SKY Agriculture. Ce nouveau pack est disponible séparément ou dans le Season Pass de l’Année 2, et il inclut 12 nouveaux outils, ainsi qu’une amélioration de la physique et des animations pour une expérience agricole encore plus réaliste.

SKY Agriculture intègre la série

Spécialisé dans la fabrication de matériel agricole moderne, SKY Agriculture propose des outils conçus pour le travail du sol, les semis et la fertilisation. Ce pack signe l’entrée de la marque dans Farming Simulator 25 et élargit l’éventail de machines disponibles pour construire un système agricole efficace et durable.

12 nouveaux outils polyvalents

Le pack SKY Agriculture inclut des équipements destinés à différentes étapes de la préparation du sol et de la culture : les herses rotatives HR 300 et HRW 6000.36 préparent le sol, tandis que le Methys HDS peut être utilisé pour la préparation du lit de semence, le déchaumage et le semis de cultures de couverture lorsqu’il est associé à une trémie frontale. Le P100 et la trémie frontale Progress TF, qui peuvent être équipés d’un rouleau frontal moderne ainsi que de deux roues de grand diamètre, offrent des options de semis supplémentaires. Les distributeurs d’engrais traînés Falcon T 240 et portés X50+ Econov élargissent encore les options de fertilisation avec une flexibilité accrue.

Easydrill P250

Falcon T 240

HR 300 (3 m)

HR 300 (4 m)

HRW 6000.36

Methys HDS

P100

Progress P100

Progress P50

Progress TF

Sonic PPF 300/12

X50+ Econov

Physique et animation améliorés, réalisme accru

Les machines du pack SKY Agriculture bénéficient d’une physique améliorée et d’animations optimisées afin d’augmenter encore le réalisme. Les roues réagissent de manière plus visible à la gravité, les bras semblent plus lourds lorsqu’ils se déploient, et la terre s’accumule sur les outils de préparation du sol avant d’être secouée lors du repliage. Ces détails confèrent aux machines SKY Agriculture un aspect plus réaliste et une sensation plus authentique lors de leur utilisation.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le pack SKY Agriculture sera disponible séparément le 30 juin.