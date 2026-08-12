Comment apaiser les dieux ? Le nouveau trailer de gameplay de Theos: Cities of Myth a un avis sur la question

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Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu divin des cités florissantes qu’il sera possible d’ériger en l’honneur de l’une des sept divinités olympiennes de la Grèce antique. Theos: Cities of Myth fait évoluer le genre de manière ingénieuse avec un gameplay peaufiné par les experts de Triskell, qui souhaitent revitaliser la formule du city-builder. Theos: Cities of Myth sortira cette année sur PC.

Comme le montre cette vidéo, chaque ville que vous construisez commence par le Sanctuaire, le siège du pouvoir de votre Dieu et le centre névralgique autour duquel votre colonie va se développer. Vous devez gérer chaque aspect de votre cité : établir la chaîne d’approvisionnement et de distribution et mobiliser les habitants pour améliorer les infrastructures relèvent entre autres de vos prérogatives.

Mais la relecture profonde des conventions du genre par Theos: Cities of Myth – comme le contrôle total du déplacement des unités qui patrouillent et protègent votre ville – apporte des réponses ingénieuses à des problèmes récurrents. Le défi et la grande richesse des jeux de construction de ville deviennent de fait accessibles aussi bien aux débutants qu’aux personnes plus chevronnées.

Exaucez les souhaits de dieux tout-puissants tels Arès ou Athena pour gagner des bénédictions et autres avantages, mais aussi attirer de célèbres philosophes comme Socrate et Aristote. Veillez pour autant à ne pas négliger les besoins terrestres de vos citoyens en matière d’alimentation, de logement, de culture et de divertissement. Une chose est sûre : même dans l’utopie la plus prometteuse, la colère divine peut à tout moment renverser le cours des événements.

Theos: Cities of Myth offre des dizaines d’heures de fun avec ses nombreux scénarios, ses missions thématiques et son mode bac à sable hautement malléable. Le tout profite d’une direction artistique sublime, inspirée par la mythologie de la Grèce Antique. La suite d’outils introduite par Pharaoh: A New Era est de retour dans Theos: Cities of Myth, permettant même aux novices absolus du genre de concevoir leur havre de paix dans les moindres détails. Des temples majestueux aux sentiers que les habitants empruntent au quotidien : vous menez votre peuple vers la prospérité en toute simplicité.

Diverses fonctionnalités distinguent Theos: Cities of Myth de ses inspirations classiques afin d’en approfondir le défi stratégique. Constituez une grande armée et menez-la en temps réel pour protéger votre peuple de ses rivaux ou conquérir de nouveaux territoires afin d’étendre votre emprise. Pour transformer votre petite bourgade pittoresque en un empire commercial prospère et étendu qui regorge de ressources, la concevoir intelligemment et apaiser les dieux est indispensable : des héros légendaires et autres personnages historiques rejoindront alors votre société et vous accorderont des bonus, qui renforceront la puissance de votre empire.

Theos: Cities of Myth offre une interface intuitive, des outils de construction inspirés par ceux de Pharaoh: A New Era, des éclairages dynamiques et un design soigné qui enrichissent le plaisir intemporel de la construction de villes en y intégrant les sensibilités d’aujourd’hui.