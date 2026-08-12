Mark Zuckerberg veut offrir une superintelligence IA à des milliards de personnes

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Mark Zuckerberg dévoile sa vision de la superintelligence : une IA surpuissante, accessible à tous et incarnée par des agents personnels capables d’accompagner les utilisateurs au quotidien. Derrière cette promesse universelle, Meta joue aussi une partie stratégique face à OpenAI, Google et Anthropic.

Mark Zuckerberg dessine un avenir dans lequel la superintelligence artificielle serait accessible à tous, gratuitement ou pour un coût très faible, et accompagnerait chaque individu au quotidien par l’intermédiaire d’un agent IA personnel. Dans un manifeste fleuve d’environ 6 500 mots baptisé The Future is for Everyone, le patron de Meta défend une intelligence artificielle plus puissante que l’être humain dans la plupart des domaines et distribuée à plusieurs milliards de personnes. Une vision particulièrement ambitieuse qui sert également les intérêts stratégiques de Meta, engagé dans une bataille féroce face à OpenAI, Google et Anthropic.

Derrière cette promesse d’une IA universelle au service de chacun, une question demeure cependant incontournable : peut-on réellement confier une telle quantité d’informations et de pouvoir à Meta alors que le groupe traîne derrière lui plusieurs décennies de controverses concernant la protection des données personnelles et les conséquences sociales de ses plateformes ?

Mark Zuckerberg imagine une superintelligence accessible à des milliards de personnes

Avec The Future is for Everyone, Mark Zuckerberg expose longuement sa conception du futur de l’intelligence artificielle. Le dirigeant considère que la prochaine révolution technologique ne doit pas être réservée aux entreprises, aux gouvernements ou à une poignée d’organisations suffisamment riches pour financer des infrastructures informatiques gigantesques.

La superintelligence, terme désignant ici une IA capable de dépasser les facultés intellectuelles humaines dans presque tous les domaines, devrait au contraire devenir une ressource largement accessible.

Selon le patron de Meta, chacun pourrait prochainement profiter d’une intelligence artificielle extrêmement avancée pour créer une entreprise, acquérir de nouvelles connaissances, développer ses idées, réaliser des découvertes ou encore améliorer certains aspects de sa vie quotidienne.

Sa philosophie repose sur un principe relativement simple : le principal danger ne serait pas nécessairement l’existence d’une intelligence artificielle extrêmement puissante, mais plutôt la concentration de cette puissance entre les mains de quelques entreprises, institutions ou gouvernements.

Un argument qui permet également à Zuckerberg de défendre la stratégie technologique choisie par Meta.

Meta veut rattraper OpenAI, Google et Anthropic dans la course à l’IA

Cette déclaration d’intention arrive en effet dans un contexte particulièrement stratégique. Après avoir été distancé lors des premières années de l’explosion de l’IA générative, Meta tente désormais d’accélérer considérablement pour revenir au premier plan face aux principaux acteurs du secteur.

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a notamment créé Meta Superintelligence Labs, une structure destinée à concentrer ses efforts autour des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés.

L’entreprise mène parallèlement une importante campagne de recrutement afin d’attirer des chercheurs et ingénieurs spécialisés dans l’IA. Cette course aux talents s’accompagne d’investissements colossaux dans les infrastructures nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement des futurs modèles.

Meta doit notamment accumuler des quantités considérables de processeurs graphiques spécialisés et développer des data centers gigantesques capables de fournir la puissance de calcul nécessaire à la superintelligence artificielle.

Autrement dit, derrière le discours philosophique sur la démocratisation de l’IA se joue également une bataille économique et technologique majeure.

Un agent IA personnel capable de nous accompagner 24 heures sur 24

Au cœur du projet défendu par Mark Zuckerberg se trouve une idée appelée à devenir centrale dans l’industrie : l’agent IA personnel.

Contrairement aux assistants actuels auxquels l’utilisateur pose ponctuellement des questions, cet agent serait capable de connaître son propriétaire, ses objectifs, ses habitudes et ses priorités. Il fonctionnerait continuellement afin de l’assister dans de multiples aspects de son existence.

Relations personnelles, carrière professionnelle, finances, apprentissage ou organisation quotidienne pourraient ainsi être accompagnés par cette intelligence artificielle.

Dans la vision de Zuckerberg, chaque individu disposerait d’un assistant numérique extrêmement performant, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, dont la mission serait de l’aider à prendre des décisions et atteindre ses objectifs.

Pour l’utilisateur, la promesse peut paraître séduisante. Pour Meta, l’enjeu commercial est considérable.

Une entreprise capable de fournir l’agent numérique accompagnant quotidiennement plusieurs milliards de personnes occuperait une position centrale dans leur vie numérique, potentiellement bien plus importante encore que celle acquise grâce aux réseaux sociaux.

Une superintelligence gratuite… mais pas totalement

Mark Zuckerberg promet que Meta proposera des versions gratuites de ses technologies suffisamment accessibles pour toucher plusieurs milliards d’individus.

Les utilisateurs souhaitant disposer de davantage de puissance informatique pourraient ensuite payer pour obtenir des capacités supplémentaires.

Le dirigeant évoque notamment un mécanisme dynamique d’attribution de puissance de calcul, pensé pour proposer les ressources disponibles au tarif le plus compétitif possible.

Cette approche dessine progressivement un nouveau marché dans lequel la puissance informatique elle-même deviendrait une marchandise. L’accès de base à l’intelligence artificielle pourrait être gratuit, tandis que les usages nécessitant davantage de calcul deviendraient payants.

La démocratisation promise par Meta pourrait ainsi s’accompagner d’un modèle économique particulièrement lucratif.

L’éducation comme vitrine idéale de la superintelligence

Pour démontrer les bénéfices potentiels de cette technologie, Mark Zuckerberg s’attarde notamment sur l’éducation.

Le patron de Meta imagine que chaque étudiant pourra disposer d’un tuteur IA personnel possédant un niveau d’expertise extrêmement élevé dans pratiquement toutes les matières, mais également d’une patience infinie et d’une capacité à adapter son enseignement aux difficultés particulières de chaque élève.

L’idée pourrait théoriquement contribuer à réduire certaines inégalités éducatives. Un accompagnement individualisé, aujourd’hui souvent réservé aux familles capables de financer des cours particuliers, pourrait devenir accessible à une population beaucoup plus large.

Cette vision très optimiste se heurte cependant à une réalité déjà observable.

Les modèles de langage sont également utilisés pour réaliser des devoirs, produire automatiquement des dissertations ou contourner une partie de l’effort nécessaire à l’apprentissage. Sans mécanismes efficaces permettant d’encadrer leur utilisation, une IA éducative extrêmement performante pourrait aussi encourager la délégation des tâches intellectuelles plutôt que l’acquisition des connaissances.

La même technologie peut donc devenir un formidable professeur particulier ou un outil permettant de contourner l’exercice pédagogique.

Pour empêcher la concentration du pouvoir technologique, Mark Zuckerberg remet également l’open source au centre de son argumentation.

Le dirigeant considère l’ouverture des technologies comme un moyen de distribuer davantage le pouvoir et d’empêcher qu’une poignée d’acteurs contrôle l’ensemble de l’écosystème de l’intelligence artificielle.

Meta prévoit ainsi de reprendre prochainement la publication de modèles ouverts.

Cette philosophie différencie en partie l’entreprise de certains de ses concurrents, dont les modèles les plus avancés restent propriétaires. Elle possède toutefois également une dimension stratégique : plus les technologies de Meta seront largement utilisées, adaptées et intégrées par des développeurs ou des entreprises tierces, plus le groupe pourra peser sur les standards de la future industrie de l’IA.

L’open source apparaît donc simultanément comme un choix philosophique, un argument politique et un formidable levier de diffusion technologique.

Zuckerberg tente aussi de rassurer sur la sécurité de l’IA

Le patron de Meta sait néanmoins que la perspective d’une superintelligence distribuée à plusieurs milliards d’individus ne suscite pas uniquement de l’enthousiasme.

La sécurité constitue logiquement l’un des points sensibles de son manifeste.

Mark Zuckerberg assure notamment ne pas vouloir être l’unique arbitre des décisions concernant les modèles développés par son entreprise. Meta entend mettre en place une structure de gouvernance donnant à un conseil indépendant la possibilité d’approuver les principaux critères de sécurité.

Cette volonté affichée de partager le contrôle répond à une inquiétude croissante : qui décidera de ce qu’une superintelligence peut ou ne peut pas faire ?

Pour Zuckerberg, laisser une entreprise ou un gouvernement imposer seul sa conception du comportement acceptable d’une IA créerait précisément le type de concentration qu’il souhaite éviter.

Meta doit encore résoudre un énorme problème de confiance

La difficulté pour Meta réside toutefois dans son passé.

L’entreprise demande aujourd’hui au public d’imaginer un agent IA connaissant ses objectifs, ses habitudes et les éléments qui comptent le plus dans son existence. Une proposition particulièrement ambitieuse venant d’un groupe régulièrement critiqué depuis des années pour sa gestion des données personnelles et les conséquences de ses différentes plateformes.

Les controverses autour de Facebook, les interrogations sur les effets d’Instagram ou encore les inquiétudes suscitées par les futures lunettes intelligentes de Meta ont contribué à installer une certaine défiance.

La promesse d’un assistant IA personnel connaissant intimement son utilisateur pose donc immédiatement des questions relatives à la confidentialité des données, à leur stockage, à leur utilisation et au degré réel de contrôle laissé à chacun.

Pour Meta, la difficulté ne consistera pas uniquement à construire une superintelligence suffisamment performante. L’entreprise devra également convaincre des milliards de personnes qu’elles peuvent lui confier une technologie susceptible de connaître une part considérable de leur vie.

Une vision beaucoup plus optimiste que celle d’Anthropic

Le discours de Mark Zuckerberg contraste également avec celui de dirigeants adoptant une approche plus prudente concernant l’évolution de l’intelligence artificielle.

Dario Amodei, patron d’Anthropic, a notamment évoqué à plusieurs reprises les bouleversements économiques, sociaux et professionnels susceptibles d’accompagner l’arrivée de systèmes toujours plus puissants.

Zuckerberg privilégie au contraire un récit largement centré sur les bénéfices : autonomie individuelle, créativité, prospérité économique, apprentissage personnalisé et amélioration de la qualité de vie.

Les conséquences potentiellement négatives, notamment sur l’emploi et la transformation du marché du travail, occupent une place beaucoup moins importante dans cette vision.

Cette différence n’est pas anodine. En présentant la diffusion massive de l’intelligence artificielle comme une condition nécessaire au progrès et à l’émancipation individuelle, Meta construit également un argument politique susceptible de peser dans les futurs débats réglementaires.

La superintelligence pour tous : idéal technologique ou gigantesque stratégie commerciale ?

Toute l’ambiguïté du manifeste de Mark Zuckerberg réside finalement dans cette frontière entre ambition technologique et intérêt économique.

L’idée de donner à chaque individu accès à une intelligence artificielle extrêmement performante pourrait effectivement démocratiser des capacités aujourd’hui réservées à une minorité. Un tuteur personnel, un assistant professionnel ou un outil capable d’aider chacun à concrétiser ses projets représenterait une évolution technologique considérable.

Mais une telle infrastructure placerait également son fournisseur au cœur d’une quantité vertigineuse d’interactions humaines.

Après avoir connecté plusieurs milliards de personnes grâce aux réseaux sociaux et aux messageries, Meta pourrait chercher avec la superintelligence à devenir l’intermédiaire permanent entre les individus et leur vie numérique.

C’est précisément ici que le grand projet de Mark Zuckerberg devra affronter son principal obstacle : la confiance.

Le patron de Meta peut promettre une superintelligence ouverte, universelle et accessible au plus grand nombre. Il devra encore démontrer que cette puissance considérable peut être distribuée sans reproduire, voire amplifier, les problèmes de confidentialité, de dépendance et de concentration du pouvoir qui ont marqué l’ère des réseaux sociaux.

La prochaine bataille de Meta ne se jouera donc pas uniquement dans les data centers, sur les performances de ses modèles ou dans la course aux chercheurs spécialisés. Elle se déroulera également auprès du public et des régulateurs. Car pour imposer des agents IA personnels capables de nous accompagner en permanence, la puissance technologique ne suffira pas : il faudra aussi convaincre les utilisateurs de leur confier une partie toujours plus importante de leur quotidien.