La reine des souris MMO monte d’un niveau : Razer dévoile la Naga V3 Pro

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Depuis son lancement en 2009, la Razer Naga s’est imposée comme une référence incontournable dans l’univers des souris conçues pour les MMO. Véritable signature de la gamme, sa façade latérale à 12 boutons offre un accès immédiat aux compétences, commandes et macros essentielles pour faire face à toutes les situations dans les MMO.

La Naga V3 Pro s’inscrit dans la continuité de cet héritage : elle offre des performances de pointe et une polyvalence accrue afin de s’adapter à un plus large éventail de jeux, de configurations et de styles de jeu.

Si cette nouvelle version conserve son ergonomie tant appréciée des fans, elle bénéficie toutefois de nombreuses améliorations destinées à faciliter sa personnalisation selon chaque jeu. Elle offre plus d’options de configuration des boutons, une précision améliorée, des performances sans fil optimisées et un contrôle plus fin de chaque activation.

« Depuis 17 ans, la Naga fait office de référence dans sa catégorie. Avec la V3 Pro, nous répondons aux attentes d’une communauté en quête d’une souris capable de s’adapter à tous les genres de jeux », déclare Barrie Ooi, Head of PC Gaming chez Razer. « Nous avons réintégré les boutons que les joueurs réclamaient, poussé encore plus loin les performances grâce aux dernières innovations de Razer et offert un niveau de contrôle inédit. Entre ses plaques latérales interchangeables et le nouveau mode de défilement à 48 crans de sa molette, chaque détail de cette souris a été pensé pour permettre aux joueurs d’exécuter leurs compétences avec un maximum de précision. »

Adaptée à toutes les situations

La Naga V3 Pro repose sur un concept simple : proposer une souris capable de s’adapter à tous les genres de jeux. Les plaques latérales magnétiques interchangeables permettent à la Naga V3 Pro de faire face à toutes les situations grâce à une configuration à 12 boutons pour les MMO, à 6 boutons pour les MOBA et les battle royale ou à 2 boutons pour les FPS. Chaque façade s’installe en quelques secondes, sans outil.

Pour encore plus de contrôle, la Naga V3 Pro intègre deux nouveaux boutons judicieusement placés à côté du clic gauche pour régler le DPI à la volée, ainsi qu’un bouton verrouillable situé sous l’annulaire, marquant le retour d’une fonctionnalité très attendue par la communauté. Retiré de la Naga V2 Pro à la suite de retours signalant des activations involontaires, ce bouton fait son retour, accompagné d’un système de verrouillage que les joueurs peuvent activer ou non selon leurs besoins.

Les boutons latéraux bénéficient désormais d’une conception à double injection afin de garantir un marquage durable des chiffres, même après une utilisation prolongée. La mémoire embarquée permet d’enregistrer jusqu’à cinq profils pour retrouver facilement ses réglages, macros et configurations personnalisées sur différents systèmes ou encore pour passer rapidement d’un profil à l’autre selon le jeu.

Une molette qui ne manque pas de cran

La molette inclinable Razer HyperScroll Gen-2 offre davantage de contrôle sur le défilement et la navigation. Le mode Standard reproduit une sensation de défilement familière grâce à ses 24 crans distincts. Avec ses 48 crans, le mode Précision offre une maîtrise supérieure pour sélectionner rapidement une compétence, changer d’arme ou naviguer dans les menus et l’inventaire. Le mode de défilement libre accélère et fluidifie la navigation, tandis que le mode Smart-Reel alterne automatiquement entre un défilement cranté ou libre, en fonction de la vitesse de rotation de la molette. Les paramètres de ce mode peuvent être personnalisés dans Razer Synapse.

Plongé au cœur de l’action sans interruption

Grâce à la technologie Razer HyperSpeed Wireless, la Naga V3 Pro garantit des performances sans fil rapides et fiables dans les parties compétitives. Avec une autonomie pouvant atteindre 155 heures via la connexion HyperSpeed Wireless et jusqu’à 280 heures en Bluetooth, elle est taillée pour faire face aux raids les plus exigeants, aux longues sessions de jeu comme aux usages du quotidien. La souris peut être rechargée via son port USB-C tout en restant utilisable, permettant ainsi de continuer à jouer sans interruption.

Compatible avec le système de recharge Razer HyperFlux V2 et le Razer Mouse Dock Pro (vendus séparément), la Naga V3 Pro offre une grande flexibilité afin de s’intégrer facilement à tous les setups.

Une précision optimale jusqu’au clic décisif

Au cœur de la Naga V3 Pro se trouve le capteur optique Razer Focus Pro 50K de 3e génération, conçu pour offrir un suivi d’une précision exceptionnelle, avec une sensibilité allant jusqu’à 50 000 DPI, une vitesse maximale de 930 IPS et une accélération de 90 G. La fonction Frame Sync synchronise les cycles de balayage du capteur avec l’affichage afin de réduire le délai entre le mouvement de la souris et l’action à l’écran.

Conçus pour résister à plus de 100 millions de clics, les switches optiques Razer™ Gen-4 bénéficient d’une force d’activation réduite de 12 % pour des clics plus rapides et plus réactifs.

Une souris qui s’adapte à tous les genres de jeux

Personnalisation : il est possible de remapper les deux boutons DPI, d’activer ou non le bouton situé sous l’annulaire, de créer des macros pour exécuter des enchaînements complexes de capacités et de sauvegarder l’ensemble de ces réglages via les cinq profils intégrés.

il est possible de remapper les deux boutons DPI, d’activer ou non le bouton situé sous l’annulaire, de créer des macros pour exécuter des enchaînements complexes de capacités et de sauvegarder l’ensemble de ces réglages via les cinq profils intégrés. Polyvalence : trois plaques latérales magnétiques interchangeables permettent d’adapter la souris à toutes les situations : 12 boutons pour les MMO, 6 boutons pour les MOBA et les battle royale ou 2 boutons pour jongler entre les FPS et une utilisation quotidienne. Chaque façade s’installe en quelques secondes, sans outil.

trois plaques latérales magnétiques interchangeables permettent d’adapter la souris à toutes les situations : 12 boutons pour les MMO, 6 boutons pour les MOBA et les battle royale ou 2 boutons pour jongler entre les FPS et une utilisation quotidienne. Chaque façade s’installe en quelques secondes, sans outil. Précision : grâce à son capteur optique Razer™ Focus Pro 50K Gen-3 doté de la technologie Frame Sync, à ses switches optiques Razer™ Gen-4 conçus pour résister à plus de 100 millions de clics, à son autonomie pouvant atteindre 155 heures via la connexion HyperSpeed Wireless et jusqu’à 280 heures en Bluetooth, ainsi qu’à sa compatibilité avec les solutions de recharge sans fil Razer HyperFlux V2 et Mouse Dock Pro, la Naga V3 Pro garantit des performances de pointe dans toutes les situations.

Avec la Naga V3 Pro, Razer fait évoluer l’une de ses souris les plus emblématiques en mêlant contrôle avancé, précision sans faille et polyvalence accrue, tout en restant fidèle à l’ADN qui a forgé la réputation de la gamme Naga.

Razer Naga V3 Pro

$179.99 USD

D’ores et déjà disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.