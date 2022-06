Company of Heroes 3 : un nouveau carnet des développeurs

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Company of Heroes 3™ pousse le concept de destruction environnementale vers de nouveaux sommets : dans cet aperçu explosif de son jeu de stratégie en temps réel, Relic explore son système de destruction inédit qui permet aux généraux de renverser des clochers et détruire des bâtiments afin de modifier en profondeur le paysage du champ de bataille, dans une proportion jamais vue dans le genre.

« J’ai le sentiment que beaucoup de gens vont utiliser la pause tactique simplement pour jouer un peu avec la caméra et profiter de toutes ces destructions incroyables, comme de la dramaturgie qui s’en dégage. » déclare Jason Brackman, Principal Technical Artist chez Relic.

Jusqu’où va la destruction des environnements dans Company of Heroes 3 ? Les débris qui tombent et les bâtiments qui s’effondrent peuvent désormais semer le chaos et la mort sur les unités proches. Néanmoins, les ruines nouvellement formées offrent de nouveaux avantages tactiques dont il est possible de tirer parti, notamment pour se mettre à couvert. Les joueurs peuvent même détruire des morceaux de la carte avant même le début de l’escarmouche avec des bombardements tactiques préemptifs. De quoi explorer de nouvelles options inattendues pour remporter la bataille !

Company of Heroes 3 est le mélange ultime d’action, de stratégie et de tactique. En temps réel sur le champ de bataille ou avec la vision d’ensemble du Général, chaque décision compte. Les nouvelles et anciennes factions, unités et groupes de combats internationaux n’attendent que vous pour encercler l’ennemi : commandez des forces terrestres, aériennes et navales et construisez des lignes de ravitaillement pour stopper les avancées ennemies sur la nouvelle carte de campagne dynamique – chaque partie est différente dans Company of Heroes 3 !