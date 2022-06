Un nouveau trailer pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Partager Facebook

A l’occasion du Xbox Extended Showcase de Microsoft, le développeur ukrainien GSC Game World, a dévoilé un tout nouveau trailer pour leur jeu de tir horrifique à la première personne, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Cette suite très attendue de la célèbre franchise S.T.A.L.K.E.R., sortira en 2023 sur Xbox Series X|S et PC.

Malgré la situation qui se déroule actuellement en Ukraine, le développement du jeu se poursuit à Kiev. GSC Game World a également installé un bureau à Prague en République tchèque, dans lequel la majeure partie du développement aura lieu.

L’univers de S.T.A.L.K.E.R. est composé de trois jeux vidéo, ainsi que de plusieurs centaines de livres, comics et fanfictions. Avec plus de 15 millions d’unités vendues à travers le monde, la franchise est acclamée par la critique et les fans attendent avec impatience son retour avec S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.