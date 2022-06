Partager Facebook

Scopely, entreprise de jeux mobiles en plein essor, lance “Kingdom Maker,” un jeu de stratégie free-to-play original. Cette expérience MMO mobile n’a qu’une seule règle, la vôtre ! C’est le dernier titre en date du portefeuille de jeux très diversifié de Scopely. « Kingdom Maker » a été créé par Global Worldwide et développé en partenariat avec Scopely. Ce jeu plonge les joueurs dans une aventure médievale cocasse aux scénarios farfelus, aux customisations nombreuses et où les combats épiques font rage.

Combinant stratégie en temps réel (RTS), jeu de rôle (RPG), et gameplay de simulation, “Kingdom Maker” accueille les joueurs dans un monde plein d’humour et au style bien marqué où chacun peut “règner à sa façon”. Les joueurs pourront réaliser leurs rêves médievaux les plus fous en établissant une lignée royale, en s’engageant dans la bataille, en flirtant avec la romance et le drama ou bien encore en participant à des machinations politiques. Que la joute commence !

“Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre une expérience de jeu qui propose une nouvelle innovante et qui réinvente notre façon de jouer, c’est exactement ce que fait “Kingdom Maker” déclare Steve Huff, président de Scopely. “Kingdom Maker est un jeu 4X rafraichissant et c’est un excellent ajout à notre portefeuille de jeux variés, attrayants et dynamiques. Le monde original de “Kingdom Maker” allie parfaitement humour et stratégie, permet un degré de personnalisation inégalé et offre une aventure médievale exaltante aux joueurs du monde entier. En tant qu’expérience de jeu profondément sociale et aux possibilités étendues, “Kingdom Maker” est conçu pour évoluer avec les joueurs pour les années à venir.”

“Kingdom Maker” est une expérience de combat en temps réel où les joueurs peuvent défendre et étendre leur empire. Le jeu comprend des élements classiques du jeu de stratégie moderne mais avec en plus quelques petits “twists”, les features du jeu incluent :

Familles nobles : Créez votre propre dynastie ! Les “nobles” peuvent être utilisés pour le combat, l’exploration de donjons, la romances et les méfaits.

: Créez votre propre dynastie ! Les “nobles” peuvent être utilisés pour le combat, l’exploration de donjons, la romances et les méfaits. Batailles massives en temps réel : Combattez jusqu’à ce que la ville en défense tombe ou que les attaquants soient à court de paysans à sacrifier. Chaque bataille peut être vue par tout la communauté et n’importe qui peut se joindre au combat.

Combattez jusqu’à ce que la ville en défense tombe ou que les attaquants soient à court de paysans à sacrifier. Chaque bataille peut être vue par tout la communauté et n’importe qui peut se joindre au combat. Construction de villes : Construisez des dizaines de bâtiments uniques, renforcez vos murs pour former un royaume générant des ressources, des troupes, des objets, des habitants et par conséquent de la puissance !

Construisez des dizaines de bâtiments uniques, renforcez vos murs pour former un royaume générant des ressources, des troupes, des objets, des habitants et par conséquent de la puissance ! Contrôle de territoire : Partez à la conquête de territoires immenses, contrôler les points stratégiques allant des capitales, aux comptoirs commerciaux. Veni! Vidi! Vicieusement ambitieux, n’est ce pas ?

Partez à la conquête de territoires immenses, contrôler les points stratégiques allant des capitales, aux comptoirs commerciaux. Veni! Vidi! Vicieusement ambitieux, n’est ce pas ? Armées personnalisables : Développez des commandants et recrutez des champions pour mener la charge. Vous obtiendrez ainsi de l’équipement puissant pour renforcer vos bataillons et ainsi obtenir un avantage décisif. SORTEZ LES CATAPULTES !

: Développez des commandants et recrutez des champions pour mener la charge. Vous obtiendrez ainsi de l’équipement puissant pour renforcer vos bataillons et ainsi obtenir un avantage décisif. SORTEZ LES CATAPULTES ! Alliances : rassemblez des amis sous une bannière commune et à vous la domination totale et absolue. Ou faites quelque chose d’ennuyeux, comme conclure un traité de paix ou échanger des biens pour la prospérité du peuple.

“Kingdom Maker” rejoint le portefeuille de jeux de stratégie primés de Scopely comportant des titres comme “Star Trek™ Fleet Command” et “MARVEL Strike Force.”

Le lancement de “Kingdom Maker” fait perdurer l’élan et prouve l’engagement continu de Scopely envers l’avenir du jeu vidéo. Scopely a réalisé de nombreux partenariats avec des entreprises innovantes du Web3 (tels que Animoca Brands, IndiGG et Polygon), des studios de jeux vidéo du monde entier (tels que Burlingame Studios, Pixel Toys et Tag Games). Scopely a également récemment acquis des équipes et des entreprises de création de jeux solides (telles que GSN Games) et produit une multitude d’extensions de jeux sur toutes les plates-formes pour satisfaire les joueurs où qu’ils soient : sur mobiles, sur le web et au-delà (comme par exemple « Star TrekTM Fleet Command » qui arrive à PC, le lancement de SCRABBLEⓇ sur le web, et plus encore !).

Télécharger “Kingdom Maker” gratuitement sur App Store et Google Play dès maitenant !