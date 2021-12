Concours : gagnez le jeu « Game & Watch: The Legend of Zelda » de chez Nintendo

Nous mettons un exemplaire en concours du jeu « Game & Watch: The Legend of Zelda » de chez Nintendo. Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse c.talaber@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant sera contacté par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 09.12.2021.

Avec un look rétro, des fioritures légendaires et le pouvoir de sauver Hyrule, le système Game & Watch™ : The Legend of Zelda™ est un hommage aux 35 ans de la série Legend of Zelda. Aventurez-vous à travers trois classiques emblématiques et profitez d’un tout nouveau plaisir à l’ancienne avec cet élégant système portable.