Avis – iPhone 13 Pro

Comme chaque année, Apple met à jour son smartphone phare. Cette année est placée sous le signe de la continuité, avec une cuvée qui s’annonce excellente en tous points. Notre avis.

On ne change pas une équipe qui gagne

De prime abord, l’iPhone 13 Pro ressemble à son prédécesseur, toujours anguleux et cerclé d’acier inoxydable, doté d’un triple module photo au dos et d’une encoche au-dessus de l’écran. En y regardant de plus près, on note toutefois quelques différences : l’encoche a rétréci, le module photo est plus grand et de nouveaux coloris sont disponibles, Graphite, Gold, Silver et Sierra Blue.

Les autres innovations portent essentiellement sur la résistance du smartphone. L’écran est censé être beaucoup plus résistant grâce au Ceramic Shield, tandis que le dos de l’iPhone 13 Pro est équipé de verre ultra résistant. De plus, le mobile est certifié IP68 et peut donc résister à une immersion de 30 minutes à une profondeur de 6 mètres.

Du neuf aussi

Du côté de l’écran, Apple a enfin suivi la tendance en intégrant une dalle 120 Hz à son nouveau modèle. L’écran devient ainsi totalement fluide, en faisant varier son taux de rafraîchissement, un confort non négligeable qui, au passage, soulage également la batterie. La luminosité de l’écran est par ailleurs excellente, permettant une lecture de tous les instants, y compris en plein soleil. L’iPhone 13 Pro est également doté de la technologie True Tone, qui ajuste la balance des blancs de l’écran à la lumière ambiante et rend ainsi la lecture plus agréable.

L’OS de ce nouvel iPhone, que l’on peut mettre à jour sur les anciens modèles, est aussi le bienvenu, introduisant un grand nombre de nouvelles fonctions. On note ainsi l’arrivée de iCloud+, qui permet de masquer la localisation exacte des utilisateurs, préservant ainsi la vie privée. Ou encore Live Text, qui permet, grâce à l’appareil photo de l’iPhone de copier directement un texte à partir d’une photo pour le traiter ultérieurement.

De belles performances

Le SoC de la série iPhone 13 passe à la dernière génération de puces Apple : l’A15 Bionic. Avec ce dernier, Apple promet des performances supérieures de 50% à celles de son principal concurrent, le Snapdragon 888 et des performances graphiques supérieures de 30%. On a donc entre les mains un mobile très puissant, efficace à tous points de vue, y compris dans les tâches les plus gourmandes, comme les jeux ou l’IA.

Un appareil photo revu qui plaira aux créateurs

Avec des capteurs plus grands que sur l’iPhone 12 et un téléobjectif stabilisé, l’iPhone 13 fait un bond en avant. En plein jour, les photos sont magnifiques, avec des couleurs riches et agréables sans avoir l’air exagérées comme chez certains concurrents asiatiques. La fonction HDR automatique conserve les détails dans les zones sombres et lumineuses de l’image sans porter atteinte à l’ambiance de l’éclairage naturel. Si l’on utilise les Styles photographiques, les images auront alors toutes l’air plus froides, plus chaudes ou comme si elles étaient faites de chewing-gum, de manière cohérente. Si vous souhaitez donner à votre compte Instagram un aspect cohérent, vous pourrez les intégrer à vos photos dès la capture. Pour les photos prises en intérieur, la qualité reste toujours bonne. Cependant, les vitesses d’obturation plus lentes sont perceptibles. En effet, les photos sont plus rapidement floues surtout avec les sujets en mouvement. Lorsqu’il fait vraiment sombre, l’application appareil photo passe automatiquement en mode nuit. Avec des temps d’exposition de plusieurs secondes, ce mode est efficace, même dans les coins les plus sombres, et crée une photo respectable. Fait appréciable : l’iPhone 13 Pro n’éclaircit plus autant la scène que l’iPhone 12 Pro, mais laisse les coins les plus sombres vraiment sombres. Ainsi, l’ambiance lumineuse naturelle est mieux préservée dans les photos. Ceci est tout aussi valable pour la caméra principale que pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif. Mais, en raison des capteurs plus petits et des vitesses d’obturation plus courtes requises pour les téléobjectifs, la qualité de l’image diminue plus rapidement qu’avec la caméra principale, ce qui peut également être observé avec presque tous les autres smartphones. L’iPhone 13 Pro relève encore d’un cran la barre en matière de vidéo sur smartphone. Outre l’excellente qualité vidéo, le nouveau Cinematic Mode y est pour beaucoup. Il permet de déplacer le point de mise au point dans l’image d’une simple pression du doigt.

3 modules photo qui font des étincelles!

Grâce à la carte de profondeur précise, l’iPhone expose ensuite le sujet et laisse le premier plan et l’arrière-plan disparaître doucement dans un effet bokeh. Le fait que cela fonctionne au maximum en Full HD à 30 fps montre à quel point cette fonction est gourmande en ressources CPU.

Une autonomie à la hausse

Apple promet une heure et demie d’autonomie en plus pour l’iPhone 13 Pro par rapport à son prédécesseur. L’autonomie est tellement bonne au quotidien que la charge encore lente se fait rapidement oublier. L’iPhone 13 Pro tient donc aisément tout une journée de charge, même en cas d’utilisation intensive, la fonction ProMotion semblant y être pour quelque chose, puisque l’appareil peut réduire son taux de rafraîchissement à 10 Hz, consommant du coup moins d’énergie. On note au passage que l’iPhone 13 Pro est livré sans chargeur, comme le fait Apple depuis plus d’un an afin d’économiser des déchets et de réduire son empreinte carbone. Ainsi, si vous voulez un chargeur pour utiliser le câble USB-C vers Lightning fourni, vous devrez investir pour chargeur de 20 W.

Avec tous ces éléments mis bout à bout, on peut affirmer sans ciller que cet iPhone 13 Pro est sans doute le meilleur mobile présent actuellement sur le marché, même s’il faut, pour l’acquérir, se fendre d’au minimum CHF 1129.- pour sa version avec 128 Go de stockage. Un must !