Concours : gagnez un clavier Logitech Ergo K860 & une souris Logitech Mx Vertical !

Nous mettons en concours un magnifique lot LOGITECH composé d’un clavier Ergo K860 et d’une souris Mx Vertical. Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse c.talaber@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant sera contacté par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 22.12.2021.

« La plupart des gens passent entre un quart et un tiers de leur vie à leur poste de travail. Aussi est-il important qu’ils s’y sentent à l’aise », affirme Lars Holm Lauridsen, Senior Global Product Manager chez Logitech. « C’est pourquoi nous avons développé un clavier ergonomique sur des bases scientifiques, qui aide le personnel de bureau à adopter une meilleure posture tout en offrant un confort accru au niveau des poignets et des avant-bras et en réduisant la tension musculaire. L’ERGO K860 a été conçu, développé et testé selon les critères élaborés par des ergonomes de premier plan. Le résultat est une expérience de frappe agréable qui augmente la productivité des utilisateurs. »



Grâce au repose-poignet incurvé avec son coussinet rembourré, les avant-bras sont placés juste au-dessus du clavier. Il offre 54 % de soutien supplémentaire que les claviers classiques au niveau des poignets tout en réduisant leur flexion de 25 %. Le repose-poignet réglable permet de placer les poignets dans une position naturelle, que l’utilisateur soit en station assise ou debout.



La disposition « en vague » du clavier doté du système à touches PerfectStroke de Logitech a été conçue pour une frappe précise et fluide. Par ailleurs, grâce à des instructions conviviales en ligne, qui incluent des astuces pour un poste de travail plus ergonomique, l’installation du ERGO K860 pour Mac ou PC est un jeu d’enfant. Le clavier est connecté à l’ordinateur via Bluetooth Low Energy (BLE) ou le dongle USB.



Le clavier ERGO K860 prend en charge la technologie Logitech Flow, laquelle utilise le logiciel Logitech Options pour assurer un processus de travail fluide et un transfert de données simple entre les différents appareils. Certaines souris d’ordinateur, comme la souris verticale Logitech MX ergonomiquement optimisée, sont d’ores et déjà compatibles avec Flow. La commande de plusieurs ordinateurs via un clavier et une souris aide les utilisateurs à aménager leur poste de travail de manière ergonomique et à faciliter leur quotidien au travail en réduisant les tensions inutiles sur les différentes zones du corps.



La souris innovante combine un design particulièrement ergonomique avec la qualité haut de gamme de la série MX de Logitech. Le MX VERTICAL a été développé pour réduire la tension sur les muscles de l’avant-bras et la pression sur le poignet lors du travail sur ordinateur. L’angle vertical particulier de 57 degrés permet une posture ergonomique, de sorte que la productivité ne soit pas affectée par la fatigue.

« Nous savons que de nombreux utilisateurs d’ordinateurs ont des problèmes aux mains, aux avant-bras et aux poignets », a déclaré Delphine Donne-Crock, directrice générale de la créativité et de la productivité chez Logitech. « C’est pourquoi nous avons conçu la MX VERTICAL, notre souris ergonomique la plus avancée à ce jour, qui permet une position de poignée de main naturelle. L’angle de support unique est optimisé pour une position ergonomique des bras et empêche les utilisateurs de tordre leurs avant-bras. Avec le MX VERTICAL, les utilisateurs peuvent travailler de manière productive tout en protégeant leurs mains de souris. »



Le MX VERTICAL a été testé scientifiquement et ergonomiquement. Il a une position de poignée de main naturelle et un angle vertical de 57 degrés pour réduire l’activité musculaire jusqu’à dix pour cent par rapport à une souris standard. La conception confortable est conçue pour une variété de formes et de tailles de mains, tandis que la surface en caoutchouc texturé et le repose-pouce assurent une prise ferme et une prise naturelle.



Le MX VERTICAL offre un capteur haute précision de 4 000 DPI qui réduit jusqu’à quatre fois les mouvements de la main et réduit ainsi la fatigue de l’avant-bras. Avec le commutateur de vitesse du curseur, les utilisateurs peuvent régler la vitesse DPI et la précision de leur curseur en appuyant simplement sur un bouton. Les utilisateurs n’ont pas non plus à se soucier de la batterie : lorsqu’elle est complètement chargée, elle dure jusqu’à quatre mois et une charge rapide d’une minute permet jusqu’à trois heures d’utilisation. Grâce à Logitech Easy-Switch TM et Logitech Flow TM , les utilisateurs peuvent également basculer facilement entre deux ordinateurs avec leur MX VERTICAL et même copier et coller du contenu, des images et des documents entre eux.



Le MX VERTICAL se caractérise par un design moderne qui complète de manière optimale la gamme premium de Logitech autour de produits tels que Logitech CRAFT , Logitech Spotlight Presentation Remote et Logitech MX SOUND .