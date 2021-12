OPPO INNO DAY 2021: OPPO présente son fleuron, son premier smartphone pliable, l’OPPO Find N

Partager Facebook

Au second jour de sa manifestation annuelle OPPO INNO DAY, l’entreprise de technologie mondialeOPPO a présenté son appareil fleuron, l’OPPO Find N, son premier smartphone pliable. Celui-ci est le résultat de quatre années de recherche et de développement et de six générations de prototypes. Il fixe la barre très haut dans le domaine des smartphones pliables et offre une expérience utilisateur inouïe, tant pour les adeptes des pliables que pour les personnes qui les utilisent pour la première fois.

«De nouvelles formes annoncent une période passionnante pour la technologie des smartphones. OPPO a investi beaucoup de temps et d’efforts pour trouver une approche optimisée pour un smartphone pliable. Nous avons expérimenté toute une série de facteurs de forme, de designs de charnières, de matériaux d’écran et de rapports d’aspect pour développer un appareil innovant répondant aux besoins d’utilisatrices et d’utilisateurs encore plus nombreux. Avec l’OPPO Find N, nous voulons changer l’idée que l’on a des possibilités d’un smartphone et rendre les appareils pliables accessibles à un public encore plus vaste», déclare Pete Lau, Chief Product Officer d’OPPO.

De l’innovant à l’indispensable

L’OPPO Find N allie la technologie la plus moderne à une qualité exemplaire et crée ainsi une meilleure expérience en matière de pliabilité. Replié, il offre un smartphone compact et totalement fonctionnel, et une fois déplié, il se transforme en un impressionnant écran intuitif au format paysage. Pour la première fois dans l’histoire des smartphones pliables, l’OPPO Find N intègre un format paysage pour l’écran intérieur. Cela permet aux utilisatrices et aux utilisateurs de naviguer harmonieusement entre l’écran intérieur immersif de 7,1 pouces et l’écran extérieur de 5,49 pouces. Grâce au rapport d’aspect de 8,4:9, l’écran intérieur peut basculer directement au format paysage. Ainsi, les utilisatrices et les utilisateurs peuvent aisément regarder des vidéos, jouer ou lire sans devoir retourner l’appareil. En état replié, le rapport d’aspect 18:9 apporte aux utilisatrices et aux utilisateurs une expérience de smartphone globale avec un écran facile à manier d’une seule main.

Une charnière pliante intelligente

Le «Flexion Hinge» de l’OPPO Find N réunit 136 composantes, toutes réalisées avec une précision extrême pouvant aller jusqu’à 0,01 mm. Le «Flexion Hinge» veille à ce que la charnière fonctionne aussi parfaitement que les articulations du corps humain. Le design unique d’OPPO de la charnière en goutte d’eau résout quelques-uns des principaux défis rencontrés par les appareils pliables. Il agrandit l’angle du pli dans l’écran et dispose pour cela d’un tampon lorsque l’écran est plié. Cela crée chaque fois un pli minime qui, selon le TÜV, est jusqu’à 80% moins gênant que dans d’autres appareils. Grâce à ce design, l’écart entre les écrans en état plié est pratiquement éliminé, ce qui assure un aspect optimisé et un écran intérieur mieux protégé contre les rayures.

Davantage de possibilités grâce au mode FlexForm La structure en cames et ressorts intégrée à l’intérieur du «Flexion Hinge» progressiste permet à l’appareil de rester debout tout seul lorsqu’il est déplié à un angle situé entre 50 et 120 degrés. En liaison avec une série de fonctions logicielles dont profite l’écran pliable, le mode FlexForm de l’OPPO Find N offre aux utilisatrices et aux utilisateurs la flexibilité d’adapter l’appareil à un grand nombre de scénarios d’utilisation.

OPPO a adapté l’interface utilisateur de manière à ce qu’il fonctionne de façon plus efficace et plus agile dans des applications compatibles telles que l’application de musique, de prise de notes et de caméra. Ainsi, l’OPPO Find N peut par exemple se transformer en mini-laptop lorsque l’application de prise de notes est en service. Il est alors extrêmement simple de prendre des notes sans devoir tenir l’appareil en main. Comme l’OPPO Find N peut rester debout dans divers angles, il sert également lui-même de trépied, ce qui simplifie les enregistrements accélérés 4K-HD, les appels vidéo et les réunions en ligne.

Affichage fiable

L’écran Serene à 12 couches spécialement développé par OPPO offre une protection et une durabilité exceptionnelles. Il contient une couche de Flexion UTG (verre ultra-fin) de 0,03 mm d’épaisseur, contre 0,6 mm pour un verre de smartphone normal. Cela permet aisément de le courber. L’écran Serene est en outre très endurant: un test du TÜV confirme qu’il peut être plié plus de 200 000 fois sans rien perdre de son irréprochable maniabilité.

L’écran intérieur utilise un affichage LTPO avec technologie de rafraîchissement des images dynamique et intelligente qui adapte le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le contenu. Par ailleurs, l’affichage intérieur soutient un taux d’échantillonnage au toucher pouvant aller jusqu’à 1 000 Hz.

OPPO a minutieusement harmonisé tant la luminosité que le calibrage des couleurs entre l’écran intérieur et l’écran extérieur afin que les utilisatrices et les utilisateurs ne ressentent aucun changement de présentation. Les deux écrans offrent 10 240 niveaux de luminosité automatiques avec une luminosité de crête pouvant atteindre 1 000 nits, qui garantit le confort d’utilisateur dans tous les types de conditions d’éclairage complexes.

Innovations de logiciel

Grâce au logiciel performant intégré, les utilisatrices et les utilisateurs bénéficient d’une expérience de smartphone radicalement nouvelle. L’écran intérieur de 7,1 pouces de l’OPPO Find N offre une surface de visualisation de 60% plus grande qu’un écran standard de 6,5 pouces, ce qui assure une expérience plus intense et davantage de possibilités pour les innovations de logiciel dans des scénarios d’utilisation tels que le multitasking et la productivité.

Pour tirer pleinement parti des possibilités accrues offertes par l’appareil déplié, assimilable à une tablette, l’OPPO Find N dispose de nouvelles options qui rendent le multitasking encore plus intuitif. Les personnes qui emploient une application compatible n’ont qu’à balayer le centre de l’appareil avec deux doigts vers le bas pour partager l’écran en deux moitiés, ou à transformer une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante en la maintenant avec quatre doigts. L’OPPO Find N soutient également les gestes traditionnels de split screen, tels que le fait d’appuyer longuement et de tirer les symboles compatibles. Les combinaisons de split screen souvent utilisées dans de multiples applications peuvent également être mémorisées sur l’écran de démarrage.

Le logiciel de l’OPPO Find N est optimisé de manière à assurer sans difficulté le passage d’un écran à l’autre. Lorsque l’on déplie le smartphone, le contenu est transféré en continu de l’écran extérieur vers l’écran intérieur. Lorsque le téléphone pliable est déplié, il est en outre possible de continuer à utiliser la même fonction sur l’écran extérieur en un balayage vers le haut. Il existe également une série d’adaptations de clavier pour le grand écran intérieur, notamment un clavier divisé qui permet d’écrire plus facilement avec deux pouces et maximise la productivité.

Technologie de caméra de pointe et logiciel sur mesure Équipé d’une configuration à triple caméra, l’OPPO Find N permet de réaliser des photos et des vidéos de grande qualité. Un capteur principal Sony IMX 766 à 50 MP, un objectif ultra-grand angle 16 MP et un téléobjectif 13 MP ainsi que des caméras pour selfies tant sur l’écran intérieur que sur l’écran extérieur assurent une expérience photographique complète.

Le «Flexion Hinge» de l’OPPO Find N permet à l’appareil de constituer son propre trépied, et en fait le compagnon compact idéal pour des scénarios de tournage avancés. Le mode FlexForm permet de réaliser aisément et en gardant les mains libres des enregistrements accélérés 4K-HD dans tous les angles entre 50 et 120 degrés. Trois modèles au sein du mode accéléré (traces de lumière, ciel nocturne, soleil et nuages) optimisent les réglages pour les photos et les vidéos en un clic pour des clichés extérieurs plus attractifs. Lorsque l’appareil est incliné à un angle inférieur à 60 degrés, l’écran déplace automatiquement la prévisualisation dans l’écran inférieur afin de faciliter l’organisation de l’enregistrement.

L’interface utilisateur-caméra partagée de l’OPPO Find N offre la possibilité d’utiliser le grand écran intérieur immersif pour prendre d’une part des photos de manière efficace et d’autre part regarder, partager ou effacer la dernière photo. En cas d’enregistrements avec la caméra principale et écran déplié, les photos peuvent être regardées simultanément sur l’écran intérieur et sur l’écran extérieur.

La caméra arrière plus performante permet de prendre des selfies de qualité encore meilleure. L’appareil intelligent réagit même aux gestes de la main lorsque l’on prend un selfie, de sorte que l’on peut se contenter de rester dans le champ sans avoir à appuyer sur le déclencheur.

Un design ergonomique

Pour la première fois pour un téléphone pliable, l’OPPO Find N utilise un design 3D incurvé aux deux arêtes extérieures de l’appareil, ce qui améliore la maniabilité tout en assurant la minceur. Le cache arrière et le module caméra arrière reprennent la forme courbe et fluide de l’OPPO Find X3. Les courbes aérodynamiques réduisent optiquement la hauteur du module caméra alors que la paroi arrière Victus en verre Gorilla et la plaque en céramique de la caméra allient une note d’élégance à une finition raffinée. L’OPPO Find N est disponible en trois coloris. La variante en noir combine un verre mat scintillant et de nouvelles techniques de laminage de films qui donnent un subtil effet de miroitement sur la couche de base. La variante en blanc est inspirée par un vernis céramique blanc: le verre brillant et une texture raffinée concordant avec la plaque en céramique de l’appareil photo donnent une sensation d’uniformité. La version violette rappelle le flacon d’un parfum de luxe et utilise plusieurs couches de films sur mesure pour créer avec une texture transparente une illusion d’ombre et de lumière.

Un ensemble ultra-performant

L’OPPO Find N est doté de la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888, ainsi que d’une mémoire RAM LPDDR5 de 12 GO et d’une mémoire UFS 3.1 de 512 GO. La grande batterie de 4 500-mAh garantit un fonctionnement pendant toute la journée, tandis que la recharge Flash 33-W-SUPERVOOC est optimisée de manière à permettre une recharge de l’appareil à 55% en 30 minutes et à 100% en 70 minutes. Par ailleurs, l’OPPO Find N dispose du Wireless Charging AIRVOOC 15 W (compatible avec la norme Qi) et du Reverse Wireless Charging 10 W. Son système de haut-parleur dual intégré et son assistance Dolby-Atmos garantissent une expérience sonore encore plus réaliste.

Disponibilité

Il est prévu que l’OPPO Find N soit disponible en Chine à partir de la fin décembre 2021. Pour l’instant, aucune date de lancement n’est prévue pour la Suisse.