Concours : Gagnez une barre de son Sonos Beam Gen 2!

Avec le Sonos Beam Gen 2, le spécialiste américain de l’audio connecté redéfinit les standards de la barre de son compacte. Succédant au modèle original, ce dispositif combine des dimensions réduites et des performances acoustiques améliorées, répondant ainsi aux attentes des amateurs de home cinéma et de musique en streaming.

Le design épuré du Beam Gen 2, fidèle à l’esthétique minimaliste de Sonos, s’intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Sous son châssis élégant se cache une technologie de pointe. Grâce au processeur amélioré et à la compatibilité avec le format Dolby Atmos, cette barre de son promet une expérience sonore tridimensionnelle, enveloppant l’auditeur d’une spatialisation précise. Les dialogues gagnent en clarté, tandis que les basses, riches et équilibrées, confèrent une profondeur remarquable aux bandes-son et aux morceaux musicaux.

Outre ses performances audio, le Sonos Beam Gen 2 se distingue par sa connectivité étendue. Il prend en charge les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle simplifié à la voix. Sonos enrichit également l’expérience d’écoute avec sa célèbre application, qui offre un accès fluide aux services de streaming et une gestion intuitive du multiroom, pour synchroniser facilement plusieurs enceintes dans différentes pièces.

Facile à configurer grâce à son port HDMI eARC, le Beam Gen 2 s’impose comme un choix idéal pour ceux qui recherchent une immersion sonore sans compromis, dans un format compact et sophistiqué. Un produit qui témoigne une fois de plus du savoir-faire de Sonos en matière d’innovation et d’élégance audio.

Pour tenter de gagner la barre de son Sonos Beam Gen 2, il vous suffit de faire un mail à redaction@s2pmag.ch en indiquant dans le sujet du mail « Concours Sonos Beam Gen 2» ainsi que vos coordonnées. Le tirage au sort aura lieu le 20 décembre 2024. Concours réservé aux résidents en Suisse.