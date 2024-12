Exoborne – le Dev Talks: Call to Arms! est disponible

Partager Facebook

Sharkmob, le studio de développement du shooter tactique Exoborne, vient de publier le tout premier épisode de Dev Talks, une série de carnets de développement vidéo. L’équipe se penche sur la boucle principale de gameplay PvPvE du jeu, et revient sur la création du monde ainsi que sur la narration. Cette vidéo présente quelques-unes des factions d’Exoborne et donne un premier aperçu de l’histoire, et notamment de la manière dont la civilisation humaine s’est effondrée.

Celles et ceux qui regarderont la vidéo pourront découvrir un premier aperçu des exosquelettes d’Exoborne, et des synergies qui unissent ces derniers aux forces de la nature. De plus, la vidéo s’attarde sur le rôle du joueur et dévoile de nouveaux détails sur les compétences des exosquelettes, qui pourront être utilisées pour mettre au point des tactiques et forger un style de jeu unique à chaque joueur.