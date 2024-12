Partager Facebook

Trois femmes, dans un appartement à Marseille en pleine canicule. En face, leur mystérieux voisin, objet de tous les fantasmes. Elles se retrouvent coincées dans une affaire terrifiante et délirante avec comme seule quête, leur liberté.

Réalisée par Noémie Merlant (récemment vue dans le remake d’ « Emmanuelle »), cette fable féministe à la fois tragique, drôle, kitsch, gore et trash repose sur un trio d’actrices au diapason. Révélée à Cannes en «séance de minuit», cette comédie horrifique coécrite par Céline Sciamma aborde les thèmes des violences sexistes et sexuelles y compris au sein du couple, de l’émancipation et de l’amitié. Le film multiplie les clins d’œil cinématographiques pour le plus grand plaisir du spectateur qui se régale de cette fantaisie jubilatoire dénonçant une masculinité toxique.

Les femmes au balcon

Un film de Noémie Merlant

Avec Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 103 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 11 décembre 2024