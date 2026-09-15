Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « HEART OF THE BEAST »

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S2Pmag et Warner Bros. Entertainment vous offrent la possibilité de gagner 2 x 1 place de cinéma pour le film « HEART OF THE BEAST » . Le film sortira dans les salles romandes le mercredi 23 septembre 2026.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné HEART OF THE BEAST ». Ce concours est valable jusqu’au 22 septembre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag

Heart of the Beast

Après un terrible crash d’avion, James Belmont, ancien des forces spéciales, se retrouve perdu au cœur de l’Alaska avec son chien Odin, depuis toujours à ses côtés. Livrés à eux-mêmes dans une nature aussi magnifique qu’impitoyable, ils devront puiser dans leurs dernières forces pour survivre ensemble.

Réalisé par David Ayer

Casting Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Écrit par Cameron Alexander

Produit par Damien Chazelle, Olivia Hamilton

Sortie le 23 septembre 2026