Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « HEART OF THE BEAST »

S2Pmag et Warner Bros. Entertainment vous offrent la possibilité de gagner 2 x 1 place de cinéma pour le film « HEART OF THE BEAST » . Le film sortira dans les salles romandes le mercredi 23 septembre 2026.
Pour participer :
Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné HEART OF THE BEAST ». Ce concours est valable jusqu’au 22 septembre 2026 minuit.
Dans ton message, indique :
- ton nom et prénom
- ton adresse postale complète
Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.
Bonne chance !
L’équipe S2PMag
Heart of the Beast
Après un terrible crash d’avion, James Belmont, ancien des forces spéciales, se retrouve perdu au cœur de l’Alaska avec son chien Odin, depuis toujours à ses côtés. Livrés à eux-mêmes dans une nature aussi magnifique qu’impitoyable, ils devront puiser dans leurs dernières forces pour survivre ensemble.
Réalisé par David Ayer
Casting Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
Écrit par Cameron Alexander
Produit par Damien Chazelle, Olivia Hamilton
Sortie le 23 septembre 2026