La Complete Edition de Total War: SHOGUN 2 arrive le 13 octobre

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Ce classique de la stratégie, plusieurs fois récompensés, s’accompagne de tous ses contenus disponibles dans un pack définitif remis à jour.

Largement considéré comme l’un des meilleurs titres de la série Total War, SHOGUN 2 combine de profondes mécaniques de stratégie au tour par tour avec de spectaculaires batailles en temps réel, mettant les joueurs au défi de restaurer l’unité d’un Japon fracturé via la diplomatie, l’espionnage et les conquêtes. Vous y dirigerez des armées emblématiques, de l’ascension des Samouraïs jusqu’à l’aube de la guerre moderne.

La stratégie à grande échelle à travers le Japon féodal

Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition inclut trois campagnes autonomes couvrant plus de 700 ans d’histoire japonaise, de l’ascension du tout premier Shogun à la chute du dernier des Samouraïs.

Shogun 2 : unifiez le Japon pendant le Sengoku Jidai et guidez votre clan de la puissance régionale jusqu’au siège du Shogun à travers la diplomatie, les trahisons et la conquête.

unifiez le Japon pendant le Sengoku Jidai et guidez votre clan de la puissance régionale jusqu’au siège du Shogun à travers la diplomatie, les trahisons et la conquête. L’essor des samouraïs : revisitez la guerre de Genpei en 1175 et commandez les grands clans dont les luttes intestines pour le pouvoir ont façonné le futur du Japon.

revisitez la guerre de Genpei en 1175 et commandez les grands clans dont les luttes intestines pour le pouvoir ont façonné le futur du Japon. La fin des samouraïs : maîtrisez le choc des cultures pendant la guerre de Boshin, entre tradition et industrialisation, tandis que le Japon pénètre dans l’ère de la guerre moderne.

Revivez un grand classique via une approche moderne

En plus de chaque extension majeure, pack de factions et mise à jour de contenu, Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition introduit un assortiment d’améliorations pour les dispositifs modernes, y compris :

Doublages vocaux et localisation des textes complets en Japonais et Chinois

Graphismes, éclairages et ombrages améliorés

Mise à l’échelle 1440p / 4K de interface utilisateur

Commandes modernisées

Plus de 50 nouvelles factions jouables

Support de Mod.io intégré

Amélioration 64-bits

Support des moniteurs ultra-large

Options d’accessibilité pour les personnes daltoniennes

Les personnes possédant déjà Total War: SHOGUN 2 recevront les DLC historiques du jeu original sans coût supplémentaire et seront éligibles pour une remise fidélité de 75 %, à durée limitée, sur la nouvelle édition.