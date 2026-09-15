Two Point Museum annonce son nouveau DLC Attractions et reliques

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Cette annonce intervient la veille de la sortie de Two Point Hospital : Collection Pleine Forme, prévue pour le 16 septembre.

Le nouvelle extension de Two Point Museum, Attractions et Reliques, permettra aux conservateurs de divertir leurs visiteurs en concevant des montagnes russes à couper le souffle, en engageant d’adorables mascottes et en les gavant de sucreries.

Vous endossez le rôle d’un expert forain qui prépare la réouverture du plus grand parc d’attractions de Two Point County. Durant des années, le Parc Riquetti est resté dans l’ombre, oublié et sans le moindre visiteur… et ça n’a rien d’attractif !

Pour bâtir un parc d’attractions à succès, les conservateurs devront concevoir des montagnes russes miniatures en modulant la hauteur, l’inclinaison et les courbes avec minutie, tout en s’assurant qu’il n’arrive rien aux fragiles reliques exposées à proximité. Les assistants du musée pourront être vêtus en mascottes pour divertir et faire frissonner les visiteurs qui explorent le parc ou attendent leur tour sur les attractions. Les experts peuvent également être envoyés en expédition au vieux parc de Gearbox Fairgrounds pour y découvrir les plans de nouvelles attractions, ainsi que des avantages qui transformant votre musée en expérience littéralement décoiffante.

Ce nouveau DLC proposera aussi des manèges historiques du passé de Two Point County, et les conservateurs expérimentés pourront donner vie à cet héritage en bâtissant des attractions immersives qui compléteront les thèmes existants du musée.

Que contient le parc ?

Des outils pour vos montagnes russes miniatures avec 5 thèmes de montagnes russes uniques

Une carte d’expédition inexplorée du parc abandonné de Gearbox Fairgrounds

Un tout nouveau musée : le Parc Riquetti

Une nouvelle campagne cinq étoiles à explorer

Un nouveau type d’experts : les experts forains

Plus de 15 spécimens de fête foraine, dont des attractions antiques

De nouveaux objets pour la boutique de cadeaux

De nouveaux éléments et décorations thématiques

De nouveaux éléments utilitaires incluant un héliport, un guichet, des bancs, des poubelles et plus encore !

Attractions et reliques sera disponible le 8 octobre 2026 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 au prix de 9,99 €, puis peu après sur Nintendo Switch 2.

Two Point Hospital : Collection Pleine Forme

Et pour rester à Two Point County, Two Point Hospital verra également l’arrivée de la Collection Pleine Forme sur PlayStation 5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2 le 16 septembre au prix de 34,99 €.

Two Point Hospital : Collection Pleine Forme regroupe Two Point Hospital et l’intégralité de ses DLC disponible depuis son lancement il y a huit ans, dont trois DLC jamais sortis sur console.

Les propriétaires de Two Point Hospital sur PlayStation, XBOX et Nintendo Switch pourront bénéficier d’une réduction de 50 % sur l’achat de la Collection Pleine Forme en version numérique respectivement sur PlayStation 5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2.

Cette réduction sera effective pour le lancement du pack, du 16 septembre 2026 au 14 octobre 2026. Seront éligibles les propriétaires des titres numériques suivants :

Two Point Hospital

Two Point Hospital : JUMBO Edition

Double Pack Two Point Hospital et Two Point Campus

Double Pack Two Point Hospital : JUMBO Edition et Two Point Campus

Les personnes ayant joué à ces titres via des essais gratuits ou via le Game Pass et la Collection PS+ ne pourront pas profiter de cette réduction.