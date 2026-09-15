La Definitive Edition de GRIME II est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series X

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Dans ce Metroidvania surréaliste, les joueurs peuvent s’aventurer dans un nouveau monde mystérieux de l’univers GRIME, où le danger et l’émerveillement les attendent à chaque coin de rue.

Avec la Definitive Edition, Microids offre aux joueurs et aux collectionneurs une occasion unique de découvrir l’univers mystérieux de GRIME II dans une édition physique disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X, comprenant :

Le jeu GRIME II

Inlay réversible

4 cartes des Boss

Un poster ​

Devenez un voleur de formes dans GRIME II, la suite du jeu d’action-aventure metroidvania acclamé de 2021. Vous êtes un Sans-Forme, un être capable d’imiter l’art en absorbant des créatures pour invoquer des moules à leur image.

Aventurez-vous dans une terre nouvelle et mystérieuse de l’univers de GRIME, où le danger et l’émerveillement vous attendent à chaque détour. Utilisez votre environnement en tandem avec vos moules invoqués pour vaincre des ennemis mortels et des boss épiques, tout en explorant un monde profond, riche en cultures et en personnages variés.

Personnalisez votre style de jeu en choisissant parmi les nombreuses capacités, armes et invocations de moules à votre disposition. Étudiez vos ennemis et invoquez leur forme pour vous assister au combat, et explorer les innombrables passages secrets qui jalonnent le monde.

Moules : absorbez les ennemis vaincus pour les transformer en moules, que vous pourrez ensuite utiliser au travers d’attaques spéciales. Usez de vos moules pour tirer des projectiles, projeter ou étourdir vos adversaires, ou invoquer des formes qui vous aideront au combat.

absorbez les ennemis vaincus pour les transformer en moules, que vous pourrez ensuite utiliser au travers d’attaques spéciales. Usez de vos moules pour tirer des projectiles, projeter ou étourdir vos adversaires, ou invoquer des formes qui vous aideront au combat. Combat environnemental : dans chaque lieu visité, vous pouvez exploiter l’environnement pour infliger des dégâts à vos ennemis, que ce soit au corps à corps ou à distance. Mais prenez garde, ces derniers peuvent en faire autant !

dans chaque lieu visité, vous pouvez exploiter l’environnement pour infliger des dégâts à vos ennemis, que ce soit au corps à corps ou à distance. Mais prenez garde, ces derniers peuvent en faire autant ! Parade et saisie : projetez des mains-tentacules pour parer les attaques ou saisir et absorber vos ennemis, et ainsi gagner la maîtrise de leur forme.

projetez des mains-tentacules pour parer les attaques ou saisir et absorber vos ennemis, et ainsi gagner la maîtrise de leur forme. Un monde vivant : explorez des lieux extraordinaires, où d’énormes ongles vernis côtoient des vases géants. Chaque lieu possède sa propre culture et civilisation, et abrite des personnages complexes avec lesquels vous pouvez dialoguer.

Personnalisez votre style de jeu avec plus de 30 armes, 60 armures et plus de 10 capacités.﻿

GRIME II Definitive Edition est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5 et Xbox Series X