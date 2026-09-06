Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « RESIDENT EVIL »

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S2PMag et PRAESENS FILM vous offrent la possibilité de gagner 2 x 1 place de cinéma pour le film « RESIDENT EVIL » . Le film sortira dans les salles romandes le mercredi 16 septembre 2026.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné RESIDENT EVIL »

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Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag

Resident Evil

Bryan (Austin Abrams), jeune livreur, accepte une mission en apparence anodine : livrer un colis biomédical. Ce qui ressemble à une journée de travail ordinaire se transforme rapidement en un véritable cauchemar. Une seule nuit, aucune échappatoire… et une horreur qui engloutit tout sur son passage.

Avec ses films, Zach Cregger (BARBARIAN, WEAPONS) a déjà prouvé qu’il réinvente le cinéma d’horreur comme personne d’autre. RESIDENT EVIL promet une expérience cinématographique saisissante, qui vous donnera des frissons et vous fera découvrir l’horreur sous un jour totalement inédit.

Infos

A film by: Zach Cregger

Cast: Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser

Year: 2026

Duration: 93min

Country: USA

Image: scope

Genre: Horror, Sci-Fi, Thriller

Sound: 5.1, 7.1, Atmos

Age:16