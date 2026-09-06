Avis – Sennheiser Momentum True Wireless 5 : les meilleurs écouteurs sans fil pour la qualité audio ?

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Les Sony WF-1000XM6 règnent parmi les écouteurs sans fil premium, mais Sennheiser revient avec des Momentum True Wireless 5 redoutables sur le terrain sonore. Plus confortables, réparables et remarquablement équilibrés, ils possèdent de sérieux arguments malgré une ANC encore perfectible.

Deux années auront été nécessaires à Sennheiser pour renouveler ses écouteurs true wireless les plus ambitieux. Successeurs des Momentum True Wireless 4 lancés en 2024, les Momentum True Wireless 5 ne cherchent pourtant pas à provoquer une révolution spectaculaire. Le constructeur allemand préfère perfectionner méthodiquement une recette déjà reconnue, en travaillant le confort, l’isolation, l’ergonomie et surtout cette restitution sonore qui constitue depuis longtemps l’une des signatures de la marque. Face aux Sony WF-1000XM6 et Bose QuietComfort Ultra Earbuds de deuxième génération, cette cinquième mouture possède de solides arguments, mais quelques faiblesses l’empêchent encore de revendiquer une domination absolue.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 : une cinquième génération profondément affinée

Les Momentum True Wireless 4 figuraient déjà parmi les écouteurs sans fil premium les plus convaincants de leur génération. Leur remplacement constituait donc un exercice délicat : plutôt que de bouleverser une architecture acoustique éprouvée, Sennheiser s’est attaché à corriger ses imperfections.

Les transducteurs dynamiques TrueResponse de 7 mm demeurent ainsi au cœur du dispositif, mais profitent d’un nouveau travail d’optimisation acoustique et d’un réglage tonal sensiblement affiné. Sennheiser annonce également une isolation passive renforcée, une réduction de bruit active améliorée, de nouvelles fonctions pour les appels, un égaliseur plus élaboré et l’apparition d’un mode audio spatial.

Cette évolution s’accompagne surtout d’un important travail sur la morphologie des écouteurs. Visuellement, les Momentum True Wireless 5 peuvent sembler relativement imposants, mais leur intégration dans l’oreille est en réalité moins intrusive que celle de la génération précédente.

Un design premium et surtout plus confortable

Sennheiser abandonne la prolongation des anciennes coques vers le conduit auditif et supprime également les ailettes en silicone qui contribuaient auparavant au maintien. Les écouteurs prennent désormais davantage appui contre la conque, ce qui réduit la profondeur d’insertion nécessaire.

Cette modification paraît relativement anodine sur le papier, mais elle transforme sensiblement le confort au quotidien. Les Momentum True Wireless 5 exercent moins de pression dans le conduit auditif et deviennent ainsi plus agréables durant les longues sessions d’écoute.

Le dessin général gagne parallèlement en sobriété. Les surfaces arrondies et épurées rappellent certains casques récents de Sennheiser, tandis que le revêtement imitant le métal apporte une touche premium sans verser dans une esthétique inutilement ostentatoire.

La qualité de fabrication inspire confiance. Seule la grille acoustique en plastique paraît légèrement en retrait par rapport au reste de l’ensemble. Plus intéressant encore, la conception interne traduit une volonté inhabituelle dans l’univers des écouteurs true wireless : Sennheiser permet à l’utilisateur d’accéder aux batteries afin de les remplacer.

Après avoir retiré les vis situées à proximité des aimants, un outil permet d’ouvrir les écouteurs en faisant levier au niveau d’une petite fente intégrée à leur structure. À l’heure où la batterie constitue souvent la principale cause de vieillissement prématuré des écouteurs sans fil, cette réparabilité représente un argument particulièrement appréciable.

La certification IP54 assure néanmoins une protection relativement limitée contre l’eau et les éclaboussures. Les Momentum True Wireless 5 peuvent supporter les aléas du quotidien, mais ils ne sont clairement pas conçus comme des écouteurs sportifs.

Un boîtier plus compact et beaucoup plus pratique

Le boîtier bénéficie lui aussi d’une refonte bienvenue. Sennheiser délaisse le format horizontal de la génération précédente au profit d’une disposition verticale plus conventionnelle.

Avec 55 g sur la balance, l’étui devient plus léger mais surtout nettement moins épais. Il se glisse plus facilement dans une poche et son couvercle peut maintenant être ouvert d’une seule main. La récupération des écouteurs ne pose quant à elle aucune difficulté particulière.

Le boîtier reste toutefois légèrement volumineux face à certains concurrents, notamment celui des Sony WF-1000XM6. Cela ne constitue pas réellement un problème au quotidien, mais les amateurs de solutions particulièrement compactes trouveront mieux ailleurs.

On regrette davantage la disparition du revêtement textile caractéristique de certains précédents produits Momentum, qui apportait à la fois une identité esthétique et une protection supplémentaire. Sennheiser compense avec un plastique légèrement texturé qui résiste efficacement aux traces de doigts, des détails métallisés autour de la fermeture et un logo discrètement incrusté. L’ensemble respire la qualité.

Contrairement aux écouteurs, le boîtier ne bénéficie cependant d’aucune certification IP.

Un maintien convaincant malgré un certain embonpoint

Chaque écouteur pèse environ 7 g, plaçant les Momentum True Wireless 5 entre leurs principaux concurrents de Sony et Bose. Cette masse reste relativement importante, mais la nouvelle répartition des volumes permet de la faire rapidement oublier.

Les embouts souples en silicone et les canules restent proches de ceux de la génération précédente. C’est surtout la manière dont les coques viennent se positionner contre l’oreille qui évolue. Une insertion moins profonde suffit désormais à obtenir une bonne stabilité.

Le gain de confort est réel, particulièrement face aux Momentum True Wireless 4. Il faut néanmoins toujours effectuer un léger quart de tour pour correctement positionner chaque écouteur, tandis que leur gabarit peut provoquer des points de pression après plusieurs heures.

Des commandes tactiles complètes, mais moins intuitives

Sennheiser reconduit presque intégralement la philosophie de commande de la précédente génération. Une surface tactile placée sur chaque écouteur permet de gérer la lecture, les différents modes d’isolation, le changement de morceau et le volume selon le nombre ou la durée des pressions.

L’ensemble est particulièrement complet et les commandes peuvent être personnalisées, notamment pour attribuer l’assistant vocal ou certaines fonctions d’isolation aux triples pressions.

Le système perd néanmoins légèrement en ergonomie. La surface tactile est désormais plus petite et moins naturellement accessible que sur les Momentum True Wireless 4. Les premiers jours, quelques commandes manquées ne sont donc pas rares, d’autant qu’il faut viser assez précisément la zone du logo Sennheiser.

Les surfaces planes de l’ancienne génération avaient également l’avantage de limiter davantage les manipulations involontaires lorsqu’on ajustait ou retirait les écouteurs.

Les capteurs de présence restent heureusement excellents et interrompent ou reprennent la lecture avec une belle fiabilité.

Bluetooth 6.0, aptX Lossless… mais une absence étonnante

L’appairage s’effectue toujours en maintenant simultanément les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant trois secondes. Un bouton directement intégré au boîtier aurait simplifié la procédure, particulièrement lorsqu’on souhaite connecter rapidement une nouvelle source.

La stabilité de la connexion apparaît heureusement meilleure que sur la précédente génération. Quelques déconnexions momentanées d’un écouteur peuvent encore survenir, mais elles restent occasionnelles, tandis que la reconnexion après l’ouverture du boîtier se montre particulièrement rapide.

Les Momentum True Wireless 5 adoptent le Bluetooth 6.0, mais réservent une surprise assez incompréhensible : le LE Audio n’est pas disponible au lancement, alors même que la génération précédente figurait parmi les premiers modèles de la marque à l’exploiter.

En l’état, impossible donc de profiter d’Auracast ou du codec LC3. Cette absence se révèle d’autant plus regrettable que la latence native avoisine 240 ms. Une mise à jour logicielle pourrait éventuellement corriger ce manque.

Sennheiser conserve heureusement les codecs aptX Adaptive et aptX Lossless de Qualcomm, permettant de profiter d’une transmission particulièrement qualitative avec une source compatible. Le multipoint répond également présent, tout comme Google Fast Pair et l’affichage du codec actuellement utilisé.

Smart Control Plus devient encore plus complète

Les Momentum True Wireless 5 sont accompagnés de l’application Smart Control Plus, toujours aussi claire et agréable à parcourir.

Cette cinquième génération introduit notamment un mode d’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête développé avec Dolby. L’égaliseur graphique passe parallèlement de cinq à huit bandes, permettant d’ajuster plus précisément la restitution sonore. Les utilisateurs les plus exigeants auraient sans doute préféré un véritable égaliseur paramétrique, mais cette évolution reste appréciable.

L’application permet également de régler l’intensité du mode Transparence, de créer un profil acoustique personnalisé à partir de ses préférences, de programmer des routines pour la réduction de bruit active ou encore de localiser les écouteurs.

Curieusement, certains réglages disparaissent, notamment ceux concernant le volume et la langue des indications vocales. Rien de rédhibitoire, mais cette simplification paraît difficile à expliquer sur un produit aussi complet.

Une qualité sonore proche de la référence absolue

C’est évidemment lorsqu’ils commencent à jouer de la musique que les Momentum True Wireless 5 dévoilent leur meilleur argument.

Sennheiser conserve ses transducteurs TrueResponse de 7 mm mais retravaille les chambres acoustiques ainsi que leur accordage. L’objectif annoncé consiste à proposer une restitution plus naturelle, transparente et détaillée. À l’écoute, la différence avec les Momentum True Wireless 4 est suffisamment subtile pour préserver l’identité de la gamme, mais suffisamment sensible pour considérer cette nouvelle génération comme une réelle progression.

Le premier changement concerne le registre grave. Les basses perdent une partie de l’emphase qui pouvait parfois alourdir la restitution des Momentum True Wireless 4. Elles demeurent généreuses, profondes et chaleureuses, mais gagnent considérablement en contrôle.

Les grosses caisses conservent un impact appréciable, les lignes de basse restent rapides et parfaitement lisibles et, surtout, aucune sensation de débordement ne vient masquer les médiums. Sennheiser trouve ici un équilibre particulièrement réussi entre profondeur, matière et précision.

Des médiums riches et des aigus remarquablement maîtrisés

Cette meilleure discipline du grave permet au médium de respirer davantage. Une légère accentuation autour de 1,5 kHz apporte de la présence aux voix et aux instruments situés au premier plan, sans donner l’impression d’une restitution artificiellement projetée.

Les timbres restent riches, incarnés et particulièrement naturels. Là où les Momentum True Wireless 4 pouvaient parfois donner le sentiment que les fréquences basses prenaient légèrement le dessus, cette cinquième génération rééquilibre intelligemment l’ensemble.

Sennheiser conserve néanmoins un creux caractéristique dans le haut-médium, légèrement moins prononcé qu’auparavant. Cette signature évite toute agressivité et permet aux écouteurs de rester agréables pendant de longues périodes.

Au-delà de 6 kHz, une accentuation maîtrisée apporte suffisamment de précision aux cymbales, aux harmoniques et aux composantes supérieures des voix sans provoquer de brillance excessive ni de sibilance désagréable.

Cette douceur possède son revers. Certaines caisses claires pourraient bénéficier d’un peu plus de mordant et les amateurs d’une restitution extrêmement énergique pourront parfois ressentir l’envie d’augmenter légèrement le volume. Mais le compromis retenu par Sennheiser fonctionne remarquablement bien.

Une scène sonore ample et une dynamique de premier ordre

Les Momentum True Wireless 5 ne brillent pas uniquement par leur équilibre fréquentiel. Leur dynamique est excellente et la scène sonore se montre à la fois large et suffisamment profonde pour éviter cette impression de confinement que certains écouteurs intra-auriculaires peuvent produire.

Les différents plans sonores se détachent proprement, les microdétails restent faciles à percevoir et les morceaux complexes conservent une belle lisibilité.

L’activation de l’ANC ou du mode Transparence ne modifie pratiquement pas la signature sonore. En isolation passive, les basses apparaissent simplement un peu plus généreuses, sans provoquer de déséquilibre majeur.

Sur le seul terrain de la restitution musicale, les Momentum True Wireless 5 viennent ainsi directement se mesurer aux Sony WF-1000XM6. Sennheiser privilégie une approche légèrement plus douce dans le haut-médium, mais la précision et le naturel atteignent un niveau particulièrement élevé.

Une réduction de bruit active en progrès, sans détrôner Sony

Sennheiser a également retravaillé les embouts afin d’améliorer l’isolation passive. Cette évolution donne mécaniquement davantage d’efficacité à la réduction de bruit active.

Les fréquences graves sont suffisamment atténuées pour faire disparaître une grande partie du grondement caractéristique des environnements urbains et des transports. Les voix et certains bruits du quotidien sont également mieux contenus qu’avec la génération précédente.

Le résultat est convaincant, mais pas encore au niveau des meilleures références du marché. Les Sony WF-1000XM6 créent une sensation d’isolement plus spectaculaire.

Le principal point faible des Sennheiser concerne les fréquences médiums, où l’atténuation perd relativement tôt de son efficacité. Les conversations environnantes deviennent moins intelligibles, mais restent perceptibles, tandis que certains grondements mécaniques parviennent encore à traverser la bulle acoustique.

L’ANC des Momentum True Wireless 5 progresse donc significativement sans parvenir à devenir la nouvelle référence de la catégorie.

Un mode Transparence particulièrement naturel

Le mode Transparence bénéficie lui aussi de plusieurs améliorations. Les voix environnantes gagnent notamment en corps et paraissent plus naturelles que sur la génération précédente.

L’effet permet parfaitement de tenir une conversation sans retirer les écouteurs et conserve un rendu suffisamment crédible pour être utilisé régulièrement.

La restitution reste toutefois légèrement trop généreuse dans les fréquences graves, tandis que le haut-médium et les aigus pourraient être davantage mis en avant. Là encore, le résultat est excellent sans atteindre tout à fait le niveau des modèles les plus accomplis du marché.

Les appels restent le principal point faible

Les performances des microphones constituent malheureusement l’une des déceptions de ces Momentum True Wireless 5.

Dans un environnement calme, la communication reste parfaitement exploitable. Dès que le bruit ambiant augmente, l’algorithme de traitement devient en revanche beaucoup trop agressif.

Les sons environnants sont efficacement supprimés, mais cette intervention détériore simultanément la voix, qui devient étouffée et peut se charger d’artefacts numériques au point de perdre en intelligibilité.

Même dans une rue relativement tranquille, la captation manque de naturel, avec des graves trop présents et certaines saturations dans les fréquences supérieures.

Ce résultat contraste avec la richesse des fonctions proposées pour les appels. Il est possible d’activer automatiquement le mode Transparence lorsqu’on décroche, de couper rapidement les microphones ou encore d’accepter un appel simplement en retirant les écouteurs de leur boîtier. Les idées sont excellentes ; la captation vocale devrait être à leur hauteur.

Jusqu’à près de 14 heures sans ANC

Sennheiser annonce jusqu’à six heures d’autonomie avec la réduction de bruit active et douze heures lorsque celle-ci est désactivée.

Dans notre utilisation à environ 60 % du volume, les Momentum True Wireless 5 ont fait légèrement mieux : nous avons relevé environ 7 h 10 avec ANC, un résultat satisfaisant et légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie.

La différence devient spectaculaire lorsque la réduction de bruit est coupée puisque nous avons atteint 13 h 45 d’écoute. Une endurance particulièrement confortable pour les longues journées de déplacement.

L’autonomie avec ANC n’établit donc aucun record, mais la possibilité de remplacer les batteries constitue à long terme un avantage autrement plus intéressant que quelques dizaines de minutes supplémentaires.

Face aux Sony WF-1000XM6 et Bose QC Ultra Earbuds Gen 2

Commercialisés à CHF 259.-, les Sennheiser Momentum True Wireless 5 se positionnent directement face aux références premium de Sony et Bose.

Face aux Sony WF-1000XM6, la confrontation devient beaucoup plus serrée : les Momentum True Wireless 5 rivalisent en précision et en naturel, tout en adoptant une signature légèrement plus douce.

Sony conserve néanmoins l’avantage sur plusieurs critères périphériques essentiels, notamment la réduction active du bruit et la polyvalence générale. Les Sennheiser souffrent également de microphones décevants et de quelques imperfections ergonomiques.

Verdict : Sennheiser frôle l’excellence avec les Momentum True Wireless 5

Les Momentum True Wireless 5 constituent indéniablement une évolution réussie des écouteurs premium de Sennheiser. Leur nouvelle architecture intra-auriculaire se montre moins intrusive, leur finition demeure excellente et leur conception permettant le remplacement des batteries constitue une initiative suffisamment rare pour être saluée.

Mais c’est surtout leur restitution sonore qui justifie leur positionnement. Plus équilibrés que leurs prédécesseurs, extrêmement précis sans devenir analytiques, généreux sans tomber dans l’excès et remarquablement naturels, ils comptent parmi les écouteurs true wireless les plus convaincants que nous ayons écoutés.

Tout n’est pourtant pas parfait. La réduction de bruit active progresse mais reste derrière les meilleures solutions de Sony, les commandes tactiles perdent légèrement en ergonomie et les performances des microphones en environnement bruyant sont indignes d’écouteurs vendus près de 300 CHF. L’absence du LE Audio au lancement étonne également sur un produit aussi avancé.

Ces imperfections empêchent les Momentum True Wireless 5 de devenir la référence incontestable de leur catégorie. Elles ne remettent toutefois pas en cause leur principale qualité : Sennheiser livre avant tout des écouteurs conçus pour écouter de la musique.

Pour les utilisateurs qui placent la fidélité acoustique, la richesse des timbres et la précision sonore devant l’efficacité absolue de l’ANC ou la qualité des appels, les Momentum True Wireless 5 s’imposent comme l’une des propositions les plus séduisantes du marché premium. Et dans une industrie où les écouteurs deviennent trop souvent jetables dès que leur batterie décline, leur conception réparable pourrait bien être l’un de leurs arguments les plus précieux sur le long terme.