Conqueror’s Blade Highlanders disponible le 21 décembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

MY.GAMES et Booming Tech annoncent la date de sortie de la dixième saison de contenu du MMO de tactique médiévale Conqueror’s Blade. Intitulée Highlanders, celle-ci sera disponible le 21 décembre et s’inspire de l’histoire de l’Écosse. Cette nouvelle saison apportera un nouveau chapitre de l’histoire, trois nouveaux types d’unités, une nouvelle zone de jeu, et bien plus encore.

Tandis que le puissant royaume de Loegria empiète petit à petit sur le territoire des Highlands au Nord, les clans doivent oublier leurs rivalités pour le bien commun et mettre ainsi un terme à un conflit vieux de plusieurs siècles dans une nouvelle campagne saisonnière exaltante. Les joueurs commenceront leur voyage dans la cité des Conquérants, au cœur de La Marche, puis s’aventureront hors de la région pour terminer les phases suivantes. Ils devront unir leurs forces au service de leur maison à l’occasion de guerres territoriales qui auront lieu deux fois par semaine, et se préparer pour l’ultime bataille de la saison, qui se déroulera à Turul Város.

Les joueurs pourront également recruter des des guerriers venus des quatre coins des Highlands et débloquer trois nouvelles unités de saison, constituée des meilleurs soldats du royaume.

Les Cornemuseurs (3 étoiles) – Cette troupe unique en son genre est capable de remonter le moral avec ses instruments de musique, dont les mélodies peuvent soigner et conférer des bonus aux alliés.

– Cette troupe unique en son genre est capable de remonter le moral avec ses instruments de musique, dont les mélodies peuvent soigner et conférer des bonus aux alliés. Les Claymores (4 étoiles) – Ces bretteurs hors pair manient de grandes épées desquelles ils tirent leur nom et gagnent en résistance au fil de leurs attaques.

– Ces bretteurs hors pair manient de grandes épées desquelles ils tirent leur nom et gagnent en résistance au fil de leurs attaques. Les Veneurs (5 étoiles) – Première unité accompagnée d’animaux à rejoindre le combat dans Conqueror’s Blade, ces chasseurs répondront à l’appel aux côtés de leurs fidèles et féroces limiers.

La mise à jour introduit par ailleurs une nouvelle zone, Broch Eastray, site historique du premier village highlander et lieu sacré pour tous les clans. Cette nouvelle carte de siège oppose deux équipes de douze, qui devront éviter les flaques de goudron et les catapultes incendiaires.

Le passe de bataille de cette nouvelle saison est d’ores et déjà disponible en précommande. Celui-ci regroupe plus d’une centaine de niveaux de récompenses premium à débloquer, des tenues d’apparat pour héros et unités aux emotes, en passant par des apparences d’armes et bien plus encore.