La pandémie prend ses quartiers depuis plus d’une année, elle s’installe dans le temps. Les théâtres, les salles de concerts, beaucoup de lieux peinent encore à trouver leurs marques.

C’est ainsi que Calio et Cali, qui forment la compagnie Coralena, ont décidé de créer « Roulez Spectacle : fabulons! » : , un spectacle de théâtre interactif où de la musique, du théâtre, du mime et de l’interactivité s’entremêlent pour le plus grand plaisir du public présent. Un spectacle qui favoris le plaisir de jouer, de développer la cohésion sociale, la création de liens intergénérationnels et interculturels qui peut aussi bien se dérouler dans des parcs, sur une place, dans la cour d’un préau, entre deux immeubles, les possibilités sont infinies . Ici, Ce n’est pas le public qui s’enferme dans un lieu, ce sont les artistes qui vont à sa rencontre.

Troupe genevoise, celle-ci se déplace partout en Suisse. Finalement, c’est au mandant de décider où il souhaite voir se dérouler le spectacle, mais aussi sa durée.En effet, vous pouvez décider du temps de la représentation, par tranche de 15 minutes, jusqu’à une heure. Mais la troupe dévoile aussi sa magie à leur convenance pour faire plaisir au public et rappeler l’importance de la culture dans une société démocratique.

« Roulez Spectacle : fabulons! » : pourquoi ce titre ?

À cause du vélo cargo. Il est notre structure, notre scène, notre moyen de déplacement et le point qui définit le lieu de la représentation. Le verbe « rouler » est l’action qui résulte d’un vélo. « Spectacle » est un terme au spectre suffisamment large qui englobe les différents mondes de la musique, du théâtre, du mime et de l’interactivité. Et « fabulons » qui définit notre choix de textes, en effet, nous optons, cette fois-ci, pour des Fables de Jean de La Fontaine accessibles à un large public.

Le concept

Concept Calio, comédienne, musicienne, et Cali, animatrice, complice, accueille le public, et guide les interactivités. Sept fables (Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, La Cigale et la Fourmi, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf, Le Loup et l’Agneau, Le Loup et le Chien, Le Lion et le Rat), sont représentées par un jeu de cartes. La première étape: Cali propose au public de choisir une carte, sans la toucher en la montrant. Calio narre la fable. La seconde étape: Cali demande au public de sélectionner la carte musicale (jeu de 7 cartes musicales, improvisations blues, orientale, baroque, triste, joyeuse, « tango », « valse »…). Une fois la musique définie, Cali choisit deux personnes dans le public qui mimeront les protagonistes de la fable qui vient d’être jouée. Cali explique les règles du mime, les deux élus joueront la fable sur la musique interprétée par la trompette de Calio. Et on recommence avec une autre carte. La durée du spectacle s’adapte à la demande.

Découvrez plus en détails la compagnie Coralena et son nouveau spectacle interactif « Roulez Spectacle : fabulons! » : Fables de Jean de la Fontaine en vous rendant sur leur site Internet.