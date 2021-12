After The Fall est désormais disponible

Ce lancement n’est que le commencement pour After The Fall. Vertigo Games dévoile la première saison du jeu, Frontrunner, qui sera disponible gratuitement pour les joueurs qui possèdent la Launch Edition. Elle comprend 4 nouvelles cartes dont « Hollywood Boulevard » et « Warehouse », de nouveaux modes de jeu, des armes et appareils inédits et bien plus encore.

À propos de After the Fall :

After The Fall se déroule à Los Angeles dans une version alternative des années 80, durant laquelle l’utilisation de substances expérimentales pour donner aux humains plus de résistance face à la nouvelle âge de glace, a créé des morts vivants. Vingt ans plus tard, l’humanité réside désormais dans les souterrains et sa survie réside dans les Harvest Runners : des survivants assez courageux pour s’aventurer à la surface dans le but de récupérer des ressources vitales.

Le jeu place les joueurs et leurs amis dans un monde postapocalyptique hostile en VR où ils mèneront une lutte sans merci pour leur survie.

Caractéristiques :

Un jeu de tir multijoueur en VR épique : Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR postapocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine®.

Gelé en enfer : Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version postapocalyptique du Los Angeles des années 80.

Des combats de boss légendaires : Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants.

Développez votre style de combat : Profitez d’un vaste choix d’armes et de pouvoirs destructeurs, du contrôle de foule à la manipulation d’ennemis, à travers des mouvements réalistes.

After The Fall, sortira le 9 décembre 2021 sur Oculus Quest 2, PlayStation VR et PC VR. Une sortie sur Oculus Quest 1 est prévue pour 2022.